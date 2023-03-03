Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

Son dakika haberleri: YSK'nın illerin çıkaracağı milletvekili sayıları ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 ilin 18'den fazla milletvekili çıkaracağı belirtilirken, kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili dağılımı ve son dakika haberinin detayları...