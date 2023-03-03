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Haberler Yaşam Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...
Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:21

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

Son dakika haberleri: Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanırken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı belirtilirken, kararın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 4 şehrin 18'den fazla milletvekili çıkaracağı ifade edildi. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili dağılımı ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

Son dakika haberleri: YSK'nın illerin çıkaracağı milletvekili sayıları ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 ilin 18'den fazla milletvekili çıkaracağı belirtilirken, kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili dağılımı ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

4 İL 18'DEN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından iletilen son nüfus bilgilerine göre, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı.

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Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

Karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak açıklandı.

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

İşte il il milletvekili dağılımı...

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