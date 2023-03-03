Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

Son dakika haberleri: Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanırken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı belirtilirken, kararın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 4 şehrin 18'den fazla milletvekili çıkaracağı ifade edildi. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili dağılımı ve son dakika haberinin detayları...