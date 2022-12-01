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Haberler Yaşam Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 12:07

Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma

Son dakika haberleri: Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesine SABAH ulaştı. Adeta şaka gibi savunma yapan Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma

Son dakika haberleri: Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında geçtiğimiz Pazar oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.

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Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma

Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın (45) yaralanmasına neden oldu. Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma

Korner bayrağı direğini Özenç'in başında kıran Aydın, İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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