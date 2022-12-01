Haberler
Yaşam
Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
12:07
Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma
Son dakika haberleri: Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesine SABAH ulaştı. Adeta şaka gibi savunma yapan Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi.