Son dakika: SABAH holiganın ifadesine ulaştı... Kalecinin kafasında korner direğini kıran şüpheliden şaka gibi savunma

Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın (45) yaralanmasına neden oldu. Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.