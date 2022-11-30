Son dakika: Sakarya’da ikinci Özge Can olayına ramak kaldı! Üniversiteli Merve, minibüste 1.5 saat dehşeti yaşadı

Son dakika haberleri: İstanbul'daki bir üniversitede öğrenci olan Merve K. (21), trenle ailesinin yaşadığı Sakarya'ya geldi. Garda inen genç kız, evlerine gitmek için bindiği şehir içi minibüs boşalınca, sürücü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştığı genç kız direnince, darp edip, plastik kelepçeyle ellerini arkadan bağlayan saldırgan, cinsel tacizde bulundu. Dehşet minibüsünden 1.5 saatlik mücadele sonunda kurtulan genç kız, durumu ailesine anlattı. Yakalanan saldırganın, aralarında 'cinsel istismarın' da bulunduğu 30'dan fazla suç kaydının olduğu, en son hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 6 gün önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı ve minibüste çalışmaya başladığı ortaya çıktı.