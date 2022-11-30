Son dakika: Sakarya’da ikinci Özge Can olayına ramak kaldı! Üniversiteli Merve, minibüste 1.5 saat dehşeti yaşadı

MİNİBÜSÜN ÖNÜNDE ÇOK SAYIDA PLASTİK KELEPÇE VARDI

Ardından minibüsü daha tenha bir yere götürdü. Burada tekrar saldırıp, kaşkolümle ağzımı kapatmaya çalıştı. Direnince kaşkolüm ve eşarbımla, ellerimi minibüsün demirlerine bağlamak istedi. Ama yine direndim ve o bir elimi bağlarken, ben diğerini çözdüm. Başarılı olamayınca çok sinirlendi ve beni darp etti. Minibüsün ön camının önünde çok sayıda, plastik kelepçe vardı. Onlardan birini alıp, ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti.