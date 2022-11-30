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Haberler Yaşam Son dakika: Sakarya'da ikinci Özge Can olayına ramak kaldı! Üniversiteli Merve, minibüste 1.5 saat dehşeti yaşadı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 17:04

Son dakika: Sakarya'da ikinci Özge Can olayına ramak kaldı! Üniversiteli Merve, minibüste 1.5 saat dehşeti yaşadı

Son dakika haberleri: İstanbul'daki bir üniversitede öğrenci olan Merve K. (21), trenle ailesinin yaşadığı Sakarya'ya geldi. Garda inen genç kız, evlerine gitmek için bindiği şehir içi minibüs boşalınca, sürücü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştığı genç kız direnince, darp edip, plastik kelepçeyle ellerini arkadan bağlayan saldırgan, cinsel tacizde bulundu. Dehşet minibüsünden 1.5 saatlik mücadele sonunda kurtulan genç kız, durumu ailesine anlattı. Yakalanan saldırganın, aralarında 'cinsel istismarın' da bulunduğu 30'dan fazla suç kaydının olduğu, en son hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 6 gün önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı ve minibüste çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

HÜSEYİN CUMALI
Son dakika: Sakarya’da ikinci Özge Can olayına ramak kaldı! Üniversiteli Merve, minibüste 1.5 saat dehşeti yaşadı

Son dakika haberleri: Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Merve K., yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı:

"İstanbul Söğütlü Çeşme'den trene binip, Adapazarı Gar Meydanı'na geldim. Saat 24.00 sıralarında minibüse bindim. Yanımda param yoktu. Sürücüye 'param yok ama Yunus Emre Parkı'nın oradaki bankamatikten çekip vereceğim' dedim. 'Sıkıntı yok' cevabı verdi. Bir süre sonra, minibüste tek başıma kaldım. İçimden 'insem mi' diye geçirdim.

Son dakika: Sakarya’da ikinci Özge Can olayına ramak kaldı! Üniversiteli Merve, minibüste 1.5 saat dehşeti yaşadı

Ama saat ilerlemişti. Parkın yakınlarına geldiğimizde, Sakarya Caddesi üzerinde durdu. Işıkları kapatıp, yaşamı sordu. Aracın kapılarını kilitleyip, yanıma gelerek, taciz etmeye başladı. Ben direnince de saldırdı. Caddeden insanlar, geçiyordu. Çevrede işyerleri ve kahvehaneler vardı. Ama kimse sesimi duymadı. İşyerleri açıktı. Bağırdım ve cama su şişesiyle vurdum ama kimse duymadı.

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Son dakika: Sakarya’da ikinci Özge Can olayına ramak kaldı! Üniversiteli Merve, minibüste 1.5 saat dehşeti yaşadı

MİNİBÜSÜN ÖNÜNDE ÇOK SAYIDA PLASTİK KELEPÇE VARDI

Ardından minibüsü daha tenha bir yere götürdü. Burada tekrar saldırıp, kaşkolümle ağzımı kapatmaya çalıştı. Direnince kaşkolüm ve eşarbımla, ellerimi minibüsün demirlerine bağlamak istedi. Ama yine direndim ve o bir elimi bağlarken, ben diğerini çözdüm. Başarılı olamayınca çok sinirlendi ve beni darp etti. Minibüsün ön camının önünde çok sayıda, plastik kelepçe vardı. Onlardan birini alıp, ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti.

Son dakika: Sakarya’da ikinci Özge Can olayına ramak kaldı! Üniversiteli Merve, minibüste 1.5 saat dehşeti yaşadı

Ben, ellerim bağlıyken de direnmeye devam edince amacına ulaşamadı. Ancak, tacizi sürdürüp kendi kendini tatmin etti. Ardından, 'bunları birine söylersen seni öldürürüm. Hayatını karartırım' diyerek tehdit etti. Ben de 'beni bırakırsan, kimseye bir şey söylemem' cevabı verdim. Parkın yakınlarına getirip, aracın kapısını açtı. Eve gidip, durumu aileme anlattım. Özgecan gibi beni de öldüreceklerdi. En ağır cezayı almasını istiyorum' dedi.

Son dakika: Sakarya’da ikinci Özge Can olayına ramak kaldı! Üniversiteli Merve, minibüste 1.5 saat dehşeti yaşadı

Polis, saldırganın cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında çıkmasına rağmen, nasıl minibüs şoförlüğü yaptığını da araştırıyor. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, minibüsün ruhsat sahibinin de ifadesi alındı.

TUTUKLANDI

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; üniversite öğrencisi Merve'ye minibüste dehşeti yaşatan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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