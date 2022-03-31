Son dakika | Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası şehadet günü yaşananları anlattı: Birazdan oğulsuz kalabiliriz

EVLADINIZIN ÖLÜMÜNÜ ANBEAN İZLİYORSUNUZ

Oğlunun örnek yaşamı ve elim olayla ilgili daha önce anlatmadığı bazı konuları da samimiyetle paylaşan Kiraz, "Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Çok zor bir şey. Yani 8,5 saat, demek istemiyorum, içimden gelmiyor, evladınızın ölümünü anbenan, saniye saniye gözünüzle izliyorsunuz. Yani böyle bir olay yok. Ama ne yapalım, takdiri ilahi bu." dedi.

"Bu insanlar bu devletten ne istiyorlar?" diye soran Kiraz, kimseye bir zararlarının olmadığını ve oğlunun tek gayesinin, ilahi adaleti kanunlar çerçevesinde tecelli ettirmek olduğunu ifade etti.