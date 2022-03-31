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Son dakika | Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası şehadet günü yaşananları anlattı: Birazdan oğulsuz kalabiliriz
Giriş Tarihi: 31.03.2022 12:23
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
12:23
Son dakika | Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası şehadet günü yaşananları anlattı: Birazdan oğulsuz kalabiliriz
Son dakika haberler: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 7 yıl önce rehin alındıktan sonra şehit edilen 46 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasının acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Baba Hakkı Kiraz oğulları Mehmet Selim Kiraz'ın şehadet gününde evlerinde yaşananları ve konuşulanları anlattı. İşte Hakkı Kiraz'ın çarpıcı konuşmasından öne çıkanlar...