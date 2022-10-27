SON DAKİKA: Scooterda ölüme meydan okuyan yolculuk! Biri çocuk 4 kişi… Görüntüler ‘pes’ dedirtti

Beni durdurdular ve ceza uygulayacaklar. Ne kadar ceza yediğimi de bilmiyorum. Biz zaten bisiklet yolundan gidiyorduk. Benim bilgim yoktu, bana uyarı yapmanız lazım. Ben 5 yıldır televizyon izlemiyorum. Ben Türk vatandaşı olarak her şeyimi düzenli olarak ödüyorum" diyerek kendisini savundu. Bir başka çift ise yine kurallardan haberleri olmadığını ifade ederek, görüntülenmelerini istemedi.