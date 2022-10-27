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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Scooterda ölüme meydan okuyan yolculuk! Biri çocuk 4 kişi… Görüntüler ‘pes’ dedirtti
Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 11:06

SON DAKİKA: Scooterda ölüme meydan okuyan yolculuk! Biri çocuk 4 kişi… Görüntüler ‘pes’ dedirtti

Son dakika haberleri: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği scooter kazasının ardından denetimler artırılırken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler adeta pes dedirtti. Görüntülerde, bir scootera 3 kişinin bindiği, bununla da kalmayarak kişinin omzuna bir çocuğun da oturduğu görüldü. Ceza yağan denetimlerde bir genç 5 yıldır televizyon izlemediğini ve cezalardan haberi olmadığını söylerken, Ukraynalı bir kadın ise kameramanların görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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SON DAKİKA: Scooterda ölüme meydan okuyan yolculuk! Biri çocuk 4 kişi… Görüntüler ‘pes’ dedirtti

Turizm kenti Antalya'da cumartesi günü gece saatlerinde scooter kullanan iki gencin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi kentte tartışma oluşturdu. Yaşanan kazaların ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından scooter kullanıcılarına yönelik kent genelinde şok denetim gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı sahilinde yapılan denetimlerde scooter kullanıcıları tek tek durdurularak, sürüş kuralları hatırlatılıp uyarıldı.

SON DAKİKA: Scooterda ölüme meydan okuyan yolculuk! Biri çocuk 4 kişi… Görüntüler ‘pes’ dedirtti

"5 YILDIR TELEVİZYON İZLEMİYORUM, CEZALARDAN HABERİM YOK"

Tek kişi tarafından kullanılması gereken scooterları iki kişi kullananlar ise ceza yemekten kaçamadı. 8 scooter kullanıcısına bu şekilde kullandığı için 427 TL para cezası uygulandı. Scooteri iki kişi kullanmaktan ceza yiyen İbrahim Ergen, "Bu scooterin bu şekilde kullanılacağının bilgisini daha önce bana kimse söylemedi.

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SON DAKİKA: Scooterda ölüme meydan okuyan yolculuk! Biri çocuk 4 kişi… Görüntüler ‘pes’ dedirtti

Beni durdurdular ve ceza uygulayacaklar. Ne kadar ceza yediğimi de bilmiyorum. Biz zaten bisiklet yolundan gidiyorduk. Benim bilgim yoktu, bana uyarı yapmanız lazım. Ben 5 yıldır televizyon izlemiyorum. Ben Türk vatandaşı olarak her şeyimi düzenli olarak ödüyorum" diyerek kendisini savundu. Bir başka çift ise yine kurallardan haberleri olmadığını ifade ederek, görüntülenmelerini istemedi.

SON DAKİKA: Scooterda ölüme meydan okuyan yolculuk! Biri çocuk 4 kişi… Görüntüler ‘pes’ dedirtti

"POLİS EKİPLERİ CEZA YAZMAKTA HAKLIDIR"

Ceza tutarının caydırıcı olmadığını belirten Özgür Erdoğdu ise, "Polis ekipleri ceza yazmakta haklıdır. Biz yolda kullanmasak da iki kişi bindiğimiz için ceza yazıldı.

SON DAKİKA: Scooterda ölüme meydan okuyan yolculuk! Biri çocuk 4 kişi… Görüntüler ‘pes’ dedirtti

Doğru olanı beraber yapıyorlar. Ana yollarda kullanılmaması gerekir. Ben de araç kullanıyorum, kör noktada kalıyorlar. Ben bir daha kullanmam, çok da sık kullanmıyordum" dedi.

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