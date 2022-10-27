SON DAKİKA: Scooterda ölüme meydan okuyan yolculuk! Biri çocuk 4 kişi… Görüntüler ‘pes’ dedirtti

Son dakika haberleri: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği scooter kazasının ardından denetimler artırılırken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler adeta pes dedirtti. Görüntülerde, bir scootera 3 kişinin bindiği, bununla da kalmayarak kişinin omzuna bir çocuğun da oturduğu görüldü. Ceza yağan denetimlerde bir genç 5 yıldır televizyon izlemediğini ve cezalardan haberi olmadığını söylerken, Ukraynalı bir kadın ise kameramanların görüntü almasını engellemeye çalıştı.