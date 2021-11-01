SON DAKİKA | Şebnem Şirin’in teyzesi isyan etti: Kızım bilseydi o canavarın…

Son dakika: Denizli Kadın Platformu, 27 Ekim'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin için Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu'nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıyan yaklaşık 50 kadın katıldı. SON DAKİKA: ŞEBNEM ŞİRİN'İN TEYZESİ KONUŞTU Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğenini kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek gözyaşı döktü. Yeğeninin sevgi dolu bir insan olduğunu dile getiren Gezer, şöyle konuştu: Yeter artık. Sözün bittiği yerdeyiz. Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar. Çıkmasınlar zaten. Candı Şebnem. Hayat dolu. Sevgi dolu. Annesinin canı ciğeri, abisinin yoldaşıydı. Annesi söylüyor 'evde peluş battaniye bırakmadı' diyor. 'ŞEBNEM SEVGİ DOLU BİR KIZDI' Evde beslediklerinden ayrıca her gün sabah yüzünü yıkamadan dışarıya çıkarmış, 'Ben torunlarımı besleyip geleceğim' diye kedileri beslermiş. Böyle sevgi dolu bir kızdı' NE OLMUŞTU? Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin, 26 yaşındaki erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğaz ve boynundan bıçaklanarak öldürülmüştü. Şebnem Şirin'in, kaldıkları apartta Furkan Zıbıncı'ya ayrılmak istediğini söylediği, bunun üzerine tartışma çıktığı belirtilmişti. Furkan Zıbıncı'nın ayrılmamakta direndiği ve Şebnem Şirin'i vahşice boğazından ve boynundan bıçaklayarak katlettiği ortaya çıkmıştı. ZANLI FURKAN ZIBINCI SUÇ MAKİNESİ ÇIKMIŞTI Tutuklanan Furkan Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp ve 6 suçtan emniyette kaydının olduğu öğrenilmişti. KATİL ZIBINCI: OLAYI HATIRLAMIYORUM Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum' demişti.