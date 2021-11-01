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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Şebnem Şirin’in teyzesi isyan etti: Kızım bilseydi o canavarın…
Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:44

SON DAKİKA | Şebnem Şirin’in teyzesi isyan etti: Kızım bilseydi o canavarın…

Son dakika: Şebnem Şirin (25) Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından katledildi. Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu anlattı. Acılı teyzenin sözleri yürekleri yaktı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA | Şebnem Şirin’in teyzesi isyan etti: Kızım bilseydi o canavarın…

Son dakika: Denizli Kadın Platformu, 27 Ekim'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin için Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu'nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıyan yaklaşık 50 kadın katıldı.

SON DAKİKA | Şebnem Şirin’in teyzesi isyan etti: Kızım bilseydi o canavarın…

SON DAKİKA: ŞEBNEM ŞİRİN'İN TEYZESİ KONUŞTU

Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğenini kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek gözyaşı döktü. Yeğeninin sevgi dolu bir insan olduğunu dile getiren Gezer, şöyle konuştu:

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SON DAKİKA | Şebnem Şirin’in teyzesi isyan etti: Kızım bilseydi o canavarın…

Yeter artık. Sözün bittiği yerdeyiz. Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi?

SON DAKİKA | Şebnem Şirin’in teyzesi isyan etti: Kızım bilseydi o canavarın…

Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar. Çıkmasınlar zaten. Candı Şebnem. Hayat dolu. Sevgi dolu. Annesinin canı ciğeri, abisinin yoldaşıydı. Annesi söylüyor 'evde peluş battaniye bırakmadı' diyor.

SON DAKİKA | Şebnem Şirin’in teyzesi isyan etti: Kızım bilseydi o canavarın…

'ŞEBNEM SEVGİ DOLU BİR KIZDI'

Evde beslediklerinden ayrıca her gün sabah yüzünü yıkamadan dışarıya çıkarmış, 'Ben torunlarımı besleyip geleceğim' diye kedileri beslermiş. Böyle sevgi dolu bir kızdı"

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