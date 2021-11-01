SON DAKİKA | Şebnem Şirin’in teyzesi isyan etti: Kızım bilseydi o canavarın…

'ŞEBNEM SEVGİ DOLU BİR KIZDI'

Evde beslediklerinden ayrıca her gün sabah yüzünü yıkamadan dışarıya çıkarmış, 'Ben torunlarımı besleyip geleceğim' diye kedileri beslermiş. Böyle sevgi dolu bir kızdı"