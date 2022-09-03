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SON DAKİKA | Sinem'i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı
Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:27
Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
11:38
SON DAKİKA | Sinem'i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı
İzmir'de, iş görüşmesine gidip dönmeyen, 1 gün sonra hastanede öldüğü anlaşılan ve vücudunda uyuşturucu bulunduğu belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek'i (18) en son gören ve üstünden genç kıza ait cep telefonu çıkan tutuklu Burak Kaya'nın (27), adli tıp incelemesine göre, kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay'ın talep ettiği; şüphelilerin cep telefonu numaralarının arama, aranma, SMS ve baz bilgilerine ilişkin iletişimin tespiti için incelemesine karar verildi.