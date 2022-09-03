SON DAKİKA | Sinem’i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı

İzmir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği ise Cem A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmesi başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Cem A.'nın, hakimlikteki ifadesinde, Sinem'le 2 senedir tanıştıklarını, olay günü beraber vakit geçirdiklerini, son olarak 19.00'da yanından ayrıldığını, uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi.

