Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sinem'i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı
Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 11:38

SON DAKİKA | Sinem'i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı

İzmir'de, iş görüşmesine gidip dönmeyen, 1 gün sonra hastanede öldüğü anlaşılan ve vücudunda uyuşturucu bulunduğu belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek'i (18) en son gören ve üstünden genç kıza ait cep telefonu çıkan tutuklu Burak Kaya'nın (27), adli tıp incelemesine göre, kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay'ın talep ettiği; şüphelilerin cep telefonu numaralarının arama, aranma, SMS ve baz bilgilerine ilişkin iletişimin tespiti için incelemesine karar verildi.

SON DAKİKA | Sinem’i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Aslıhan Sinem'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti.

SON DAKİKA | Sinem’i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı

Vücudunda yüksek oranda uyuşturucu olduğu belirlenen Aslıhan Sinem Çiçek, ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Aslıhan Sinem'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'gasp' suçundan tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Sinem’i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı

SON GÖRÜNTÜSÜNDE BEYAZ ARACA BİNMİŞTİ
Olayla ilgili yapılan araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi.

Sinem'i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı | Video

SON DAKİKA | Sinem’i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı

Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan Cem A.'ya (27) ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, Aslıhan'ın arkadaşı Cem A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca Cem A., adliyeye sevk edildi. Savcı, Cem A.'yı 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmasını isteyerek mahkemeye sevk etti.

SON DAKİKA | Sinem’i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı

İzmir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği ise Cem A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmesi başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Cem A.'nın, hakimlikteki ifadesinde, Sinem'le 2 senedir tanıştıklarını, olay günü beraber vakit geçirdiklerini, son olarak 19.00'da yanından ayrıldığını, uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi.

SON DAKİKA