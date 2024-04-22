Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli'de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:41

SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli'de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!

Son dakika haberi... Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybederken, eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtulmuştu. Jovan Vukotiç'in saldırıya uğradığı GPS konulan aracında bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu. GPS'in 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu kaydedildi.

Armağan YILMAZ
SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli’de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!

Son dakika haberi: Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli’de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!

Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtulmuştu. Yapılan çalışmalarda motoru kullanan kişinin kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütü üyesi Yakup Doğan, Vukotiç'e silahla ateş eden kişinin ise yine aynı örgüt üyesi Emircan Sümer olduğu anlaşılmıştı.

Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli’de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

10'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 3'ü tahliye edilmişti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukat Ayhan Baykal ve diğer avukatlar katılmıştı.

SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli’de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Asiye Yüksel, Erdi Ertan ve Esat Candan'ın mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak oy çokluğuyla tahliyelerine karar vermişti. Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve evine yakın karakola haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetmişti.

SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli’de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!

SANIK AVUKATINDAN ÇARPICI İDDİA

Emre K.'nın avukatı Ayhan Baykal, duruşmada Juvan Vukotic'e öldürüldüğü araca GPS cihazını müvekkilinin koymadığını, aracın bagaj kısmına rahat şekilde GPS koyulabileceğini iddia etti. Mahkeme başkanı aracın incelemesi için dosyaya bilirkişi atadı.

SON DAKİKA