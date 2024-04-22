SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli’de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!

Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtulmuştu. Yapılan çalışmalarda motoru kullanan kişinin kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütü üyesi Yakup Doğan, Vukotiç'e silahla ateş eden kişinin ise yine aynı örgüt üyesi Emircan Sümer olduğu anlaşılmıştı.

Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.