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SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli'de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:41
SON DAKİKA | Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç Şişli'de infaz edilmişti: Şok suikastte GPS ve 60 saniye detayı!
Son dakika haberi... Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybederken, eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtulmuştu. Jovan Vukotiç'in saldırıya uğradığı GPS konulan aracında bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu. GPS'in 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu kaydedildi.