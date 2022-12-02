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Haberler Yaşam Son dakika: Şoför genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde korkunç detaylar
Giriş Tarihi: 02.12.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 06:55

Son dakika: Şoför genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde korkunç detaylar

Son dakika haberi: Üniversiteli Merve K.'nın yaşadığı taciz dehşetinde akıl almaz ihmaller ortaya çıktı. Minibüs şoförlerinin, sabıka kaydından uyuşturucu testine kadar denetimlerden geçirilmesi gerekirken, saldırganın hiçbir prosedüre uymadığı belirlendi.

HÜSEYİN CUMALI
Son dakika: Şoför genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde korkunç detaylar

Sakarya'da bindiği minibüste cezaevinden yeni çıkan şoförün tacizine maruz kalan ve darp edilen üniversiteli Merve K.'nın yaşadığı kâbus, meslek odalarının ve iş başvurusu alan kurumların sabıkalı şoförlerle ilgili ihmal ve aymazlıklarını gündeme getirdi.

Son dakika: Şoför genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde korkunç detaylar

SABAH'ın görüştüğü Merve K.'nın annesi Sevgi K. ve meslek odalarının açıklamaları, genç kızın; 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde Özgecan Aslan'ın yaşadığı acı akıbetten şans eseri kurtulduğunu gözler önüne seriyor.

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Son dakika: Şoför genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde korkunç detaylar

Anne Sevgi K., "Minibüsün sahibine, 'Minibüsünüzü teslim ettiğiniz kişiyi tanıyor musunuz?' diye sorunca 'Tanımıyorum' dedi. Binlerce insanı taşıyan minibüsler kimlere emanet ediliyor.

Son dakika: Şoför genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde korkunç detaylar

Bu tür kişiler artık toplumun içinde gezdirilmesin" dedi. Acılı anne, "Bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalışıyor. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor.

Son dakika: Şoför genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde korkunç detaylar

Kızım, o minibüste emanet. İnsan olan da kendisine teslim edilen emanete saldırmaz, korur" dedi. SABAH'ın Sakarya'da yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre minibüs şoförlüğü başvurularında ehliyet haricinde ekstra belge istenmiyor.

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