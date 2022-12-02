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Son dakika: Şoför genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde korkunç detaylar
Giriş Tarihi: 02.12.2022 06:52
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
06:55
Son dakika: Şoför genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde korkunç detaylar
Son dakika haberi: Üniversiteli Merve K.'nın yaşadığı taciz dehşetinde akıl almaz ihmaller ortaya çıktı. Minibüs şoförlerinin, sabıka kaydından uyuşturucu testine kadar denetimlerden geçirilmesi gerekirken, saldırganın hiçbir prosedüre uymadığı belirlendi.