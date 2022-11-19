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SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı
Giriş Tarihi: 19.11.2022 06:51
Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
07:07
SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor... Patlayıcının taşındığı araçta da TNT kalıntılarına ulaşıldı. Terörist Ahlam Albashir'in, saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptı, 14 yaşındaki bir çocuğu kullandı. Albashir ile İstanbul'da karı-koca süsüyle 4 ay yaşayan saldırının kilit ismi Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Hassan'ın PKK/YPG'li teröristler tarafından Bulgaristan'a kaçırıldığı belirlendi. İşte kanlı saldırıya ilişkin detaylar: