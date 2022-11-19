SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; terörist Ahlam Albashir, YPG'deki üst düzey sorumlulardan aldığı talimatla İdlib'e giderek Bilal Hassan'la buluştu. İkiliyasa dışı yollarla geçerek 27 Temmuz'da Hatay'a, oradan da İstanbul'a geçti. İkili, 'Hacı' kod adlı teröristin talimatı üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş (28) ve Fatma Berkel'in (27) bu ilçedeki evine yerleşti. Atölye'de çalışan Ahmet Haj Hasan (22) ile irtibat kuran Ahlam Albashir, bir süre sonra Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Altaha'nın (36) evine yerleşti. Albashir, Altaha'nın 14 yaşındaki oğlu Ahmet E. ve korsan taksici Yasir Al Korali (28) ile birlikte Taksim'de ilk keşfi yaptı. Bir süre sonra Korali ile ikinci keşfe giden Albashir, olay günü ise Bilal Hassan ve Yasir Al Korali ile Taksim bölgesine gitti. Üçlünün mesajlarından tespit edilen bu detaylar, güvenlik kameralarıyla da ispatlandı. Zira dün ortaya çıkan kamera görüntüsünde, patlamadan 1 saat önce beyaz bir korsan taksiyle Ahlam Albashir'in Taksim'deki AKM önüne bırakıldığı net şekilde görüldü.