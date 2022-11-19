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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı
Giriş Tarihi: 19.11.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 07:07

SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor... Patlayıcının taşındığı araçta da TNT kalıntılarına ulaşıldı. Terörist Ahlam Albashir'in, saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptı, 14 yaşındaki bir çocuğu kullandı. Albashir ile İstanbul'da karı-koca süsüyle 4 ay yaşayan saldırının kilit ismi Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Hassan'ın PKK/YPG'li teröristler tarafından Bulgaristan'a kaçırıldığı belirlendi. İşte kanlı saldırıya ilişkin detaylar:

EMİR SOMER
SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; terörist Ahlam Albashir, YPG'deki üst düzey sorumlulardan aldığı talimatla İdlib'e giderek Bilal Hassan'la buluştu. İkiliyasa dışı yollarla geçerek 27 Temmuz'da Hatay'a, oradan da İstanbul'a geçti. İkili, 'Hacı' kod adlı teröristin talimatı üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş (28) ve Fatma Berkel'in (27) bu ilçedeki evine yerleşti. Atölye'de çalışan Ahmet Haj Hasan (22) ile irtibat kuran Ahlam Albashir, bir süre sonra Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Altaha'nın (36) evine yerleşti. Albashir, Altaha'nın 14 yaşındaki oğlu Ahmet E. ve korsan taksici Yasir Al Korali (28) ile birlikte Taksim'de ilk keşfi yaptı. Bir süre sonra Korali ile ikinci keşfe giden Albashir, olay günü ise Bilal Hassan ve Yasir Al Korali ile Taksim bölgesine gitti. Üçlünün mesajlarından tespit edilen bu detaylar, güvenlik kameralarıyla da ispatlandı. Zira dün ortaya çıkan kamera görüntüsünde, patlamadan 1 saat önce beyaz bir korsan taksiyle Ahlam Albashir'in Taksim'deki AKM önüne bırakıldığı net şekilde görüldü.

SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı

* Söz konusu tekstil atölyesinde hazırlanan bombayı kahverengi çantasında taşıyan Ahlam Albashir, saldırıdan dakikalar önce ilk olarak İstiklal'deki bir mağazaya girerek makyaj malzemesi satın aldı. Albashir daha sonra bombayı banka bırakıp kaçtı. Hassan ile Al Korali ise aynı araçla Esenler'e gitti. Emniyetin incelediği araçta TNT patlayıcılarının kalıntıları çıktı.

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SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı

BULGARİSTAN'A KAÇMASINI SAĞLAYAN DA YAKALANDI

* Bilal Hassan, korsan taksici Ammar Jarkas (35) tarafından Edirne'ye götürüldü. Jarkas, Hassan'ı "Halil" kod adlı sözde sorumlusunun talimatı üzerine "Hamza" kod adlı Hüseyin Güneş'e (35) teslim edildi. Hasan buradan Bulgaristan'a kaçtı. Hüseyin Güneş de yakalandı.

SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı

* Saldırının faili Ahlam Albashir'in örgütle ilk temasını sağlayan kişi olan ve 'sevgilisi' olduğunu iddia ettiği "Hamedoş" kod adlı Hamed El-Ali isimli PKK/YPG'li teröristin fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı.

SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı

* Eylemin 1 numaralı faili Ahlam Al Bashir'in karı-koca süsüyle İstanbul'da 4 ay boyunca birlikte yaşadığı Bilal Hassan'ın da güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. PKK/YPG'li teröristlerce Bulgaristan'a kaçırılan Bilal Hassan ve saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle önceki gün Suriye'nin Azez kentinde yakalanan 'Hüsam' adlı PKK/YPG üyesi, saldırıdan 1 saat sonra girdikleri Esenler'deki tekstil atölyesinde görüntülendi. Hüsam, sınırı geçer geçmez yakalanmış, Kilis'ten İstanbul'a getirilmişti.

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