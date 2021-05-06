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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Tam kapanma uzatıldı mı ve 19 Mayıs'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek mi? 2021 Yasaklar ne zaman bitecek, bayramda yasak var mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 13:33

: uzatıldı mı ve 19 Mayıs'la birleştirilecek mi? 2021 Yasaklar ne zaman bitecek, ?

…29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri aralığında uygulanıyor. 17 günlük kesintisiz yasağın olması nedeniyle yasakların bitmesinin ardından nasıl bir süreç izleneceği merak ediliyor. Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kısıtlamaların bu tarihe uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; , sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'la birleştirilecek mi? Yasaklar ne zaman bitecek ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika gelişmeler…

SON DAKİKA: Tam kapanma uzatıldı mı ve 19 Mayıs'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek mi? 2021 Yasaklar ne zaman bitecek, bayramda yasak var mı?

gelişmeleri… 29 Nisan tarihinden itibaren başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma ile birlikte pek çok detay merak ediliyor. Özellikle bu tarihten itibaren 19 Mayıs'ın gelecek olması ve bu tarihin resmi tatil olarak bilinmesinden dolayı; sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu kapsamda; konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. , sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'la birleştirilecek mi? Yasaklar ne zaman bitecek ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika ayrıntıları…

SON DAKİKA: Tam kapanma uzatıldı mı ve 19 Mayıs'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek mi? 2021 Yasaklar ne zaman bitecek, bayramda yasak var mı?

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

süreci 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı. Tam kapan sürecinin biteceği tarih ise 17 Mayıs saat 05.00 olarak açıklandı. Tam kapanma sürecinin uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili detaylar gelirse gelişmeleri haberde yer alacak.

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SON DAKİKA: Tam kapanma uzatıldı mı ve 19 Mayıs'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek mi? 2021 Yasaklar ne zaman bitecek, bayramda yasak var mı?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

SON DAKİKA: Tam kapanma uzatıldı mı ve 19 Mayıs'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek mi? 2021 Yasaklar ne zaman bitecek, bayramda yasak var mı?

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar

SON DAKİKA: Tam kapanma uzatıldı mı ve 19 Mayıs'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek mi? 2021 Yasaklar ne zaman bitecek, bayramda yasak var mı?

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

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