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Haberler Yaşam SON DAKİKA || Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli maaşları için Temmuz zammı belli oluyor...
Giriş Tarihi: 16.06.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 13:59

SON DAKİKA || Temmuz ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli maaşları için Temmuz zammı belli oluyor...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memuru ilgilendiren için nefesler tutuldu. Yılın ilk yarısında enflasyon verisi yüzde 6.39 olarak kaydedilirken zammın belirlenmesi için yalnızca tek bir veri kaldı. Öte yandan bilindiği üzere Temmuz ayı itibarıyla evde yakınına bakan, yaşlı maaşı, engelli maaaşı gibi diğer gelirlerde de artışlar söz konusu olacak. Buna göre; "Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olur?" gibi birçok soru milyonların gündemindeki yerini aldı. İşte ile belli olacak olan memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ilgili tüm detaylar…

SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı için Temmuz ayına geri sayım sürüyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon verileri baz alınarak belirlenen zam oranı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zammın ile belirleneceği bilinirken ilk 5 aylık enflasyon yüzdesi 6.39 olarak açıklanmıştı. Hal böyleyken "Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olur?" gibi sorular gündeme taşındı. İşte Temmuz hakkında tüm detaylar…

SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMURA EN AZ 4.299 TL:

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.

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