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Haberler Yaşam TikTok fenomeni Dilan Koç ölüm tehdidi almıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 11.04.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 11:19

fenomeni ölüm tehdidi almıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!

fenomeni , geçtiğimiz günlerde annesinin eski eşinin akrabaları tarafından ölüm tehdidi aldı. Genç kız, sosyal medyada paylaştığı videoda, "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar diyerek ağladı. Twitter'da kısa sürüde trend topic olan Koç'a, binlerce kişiden destek mesajı yağdı. Instagram hesabından teşekkür videosu yayınlayan genç kız, "Alanç ailesi, annemin eski eşinin akrabalarıdır. Ben kimseye iftira atmıyorum. Elimde kanıtlarım var. Benim yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. İşte tüyler ürperten tehdidin detayları ve genç kızın son paylaşımı

SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç ölüm tehdidi almıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!

fenomeni , birkaç gün önce sosyal medyada yardım çığlığı attı. 20 yaşındaki fenomen, Tiktok ve Instagram hesaplarından paylaştığı videoda Sidar Alanç ve aile tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç ölüm tehdidi almıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!

Gözyaşlarına boğulan genç kız, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar merhaba şu an Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyim. İki gündür tehdit görüyorum. Bütün Alanç Ailesi beni tehdit ediyor.

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SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç ölüm tehdidi almıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!

Sidar Alanç, Ayşe Alanç, "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar.

SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç ölüm tehdidi almıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!

Sidar Alanç, Ayşe Alanç, "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar. Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. "Biz Siirtliyiz bize hiçbir şey yapamazsın diyorlar." Bana yardım edin.

Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yardım çığlığı olay yarattı | Video

SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç ölüm tehdidi almıştı! Korkunç olayda yeni gelişme!

HER ŞEY CANLI YAYINDA BAŞLADI

Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. Olayı araştıran ekipler, şu detaylara ulaştı. İddialara göre Koç, eski üvey babasının gelini Zeynep Alanç (22) ile ortak bir canlı yayın yaptı. İkili, birçok kişinin izlediği canlı yayında; takipçilerin hediye ve ödül gönderdiği ve daha fazla ödül toplayanın kazandığı "cezalı yarış" isimli bir yarışma yaptı.

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