Sidar Alanç, Ayşe Alanç, "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar. Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. "Biz Siirtliyiz bize hiçbir şey yapamazsın diyorlar." Bana yardım edin.

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