SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. "Biz Siirtliyiz bize hiçbir şey yapamazsın diyorlar." Bana yardım edin.