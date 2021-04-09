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Haberler Yaşam SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:08

: fenomeni ’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp edeceğiz!

fenomeni ölüm tehdidi aldı. Başına gelenleri Tiktok ve 'da paylaştığı videoda anlatan genç kız, "Seni öldürüp parçalara bölüp, edip, ormana atacağız" diyorlar diyerek ağladı. İşte genç kızın yardım çığlığı

SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

fenomeni , sosyal medyada yardım çığlığı attı. 20 yaşındaki fenomen, Tiktok ve hesaplarından paylaştığı videoda Sidar Alanç ve aile tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

Gözyaşlarına boğulan genç kız, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar merhaba şu an Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyim.

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SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

İki gündür tehdit görüyorum. Bütün Alanç Ailesi beni tehdit ediyor.

SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

Sidar Alanç, Ayşe Alanç, "Seni öldürüp parçalara bölüp, edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar.

SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. "Biz Siirtliyiz bize hiçbir şey yapamazsın diyorlar." Bana yardım edin.

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