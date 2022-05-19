Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!
Giriş Tarihi: 19.05.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 21:43

Son dakika: TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da korkunç bir olay gerçekleşti. TikTok videosu için sulama kanalına atlayan genç, boğularak hayatını kaybetti. İşte son dakika gelişmeleri

Son dakika: TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

Son dakika haberi: Akılalmaz olay, Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında yaşandı. İshak Aşkan (19) iddiaya göre, son günlerde Tiktok'ta gençler arasında sulama kanalına atlama konusunda yaşanan meydan okuma videosu çekmek istedi.

Son dakika: TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

SON DAKİKA: TİKTOK VİDEOSU SONU OLDU!

Kanala atlayan Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

Kanalda çalışma başlatan dalgıç polisler, genci yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde buldu.

Son dakika: TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA