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Haberler Yaşam Son dakika: Hainler anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı: 'En sevdiğim oyun arkadaşım'
Giriş Tarihi: 14.11.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 07:54

Son dakika: Hainler anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı: 'En sevdiğim oyun arkadaşım'

Son dakika haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de yaşanan 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıda Adem Topkara (40) ve Mukaddes Elif Topkara (37) çifti hayatını kaybetti. Çekirdek aileden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı. Baba Adem Topkara'nın 15 Şubat tarihinde Eliz İlay'ın pasta üflerken çektiği fotoğrafını 'Minik prenses 2 yaşında' notuyla paylaştığı kare yürekleri dağladı. Baba Topkara, kızının bir kedi ile oynadığı başka bir kareyi de 'En sevdiğim oyun arkadaşım' notu ile paylaştığı görüldü.

HUZEYFE ATICI
Son dakika: Hainler anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı: ’En sevdiğim oyun arkadaşım’

Son dakika haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

Son dakika: Hainler anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı: ’En sevdiğim oyun arkadaşım’

Terör saldırısı olarak değerlendirilen acı olay yürekleri yaktı. Hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Patlama sırasında caddeden geçen Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara da hayatını kaybetti.

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Son dakika: Hainler anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı: ’En sevdiğim oyun arkadaşım’

HAFTASONU GEZİSİNDELERDİ

Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ikamet ettikleri, haftasonu gezisi için İstiklal Caddesi'ne geldikleri öğrenildi.

Son dakika: Hainler anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı: ’En sevdiğim oyun arkadaşım’

4 YIL ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

1982 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Adem Topkara ile 1985 yılında Rize'de doğan Mukaddes Elif Topkara çiftinin 4 kasım 2018 tarihinde dünyaevine girdikleri ve 2 yaşında Eliz İlay adında bir kızları olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Hainler anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı: ’En sevdiğim oyun arkadaşım’

AYAZAĞA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Hain saldırıda hayatlarını kaybeden Topkara çiftinin ikamet ettikleri Sarıyer'e bağlı Ayazağa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip toprağa verileceği bildirildi.

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