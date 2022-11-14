Haberler Yaşam Son dakika: Hainler anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı: 'En sevdiğim oyun arkadaşım'

Giriş Tarihi: 14.11.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 07:54

Son dakika: Hainler anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı: 'En sevdiğim oyun arkadaşım'

Son dakika haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de yaşanan 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıda Adem Topkara (40) ve Mukaddes Elif Topkara (37) çifti hayatını kaybetti. Çekirdek aileden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı. Baba Adem Topkara'nın 15 Şubat tarihinde Eliz İlay'ın pasta üflerken çektiği fotoğrafını 'Minik prenses 2 yaşında' notuyla paylaştığı kare yürekleri dağladı. Baba Topkara, kızının bir kedi ile oynadığı başka bir kareyi de 'En sevdiğim oyun arkadaşım' notu ile paylaştığı görüldü.