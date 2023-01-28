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SON DAKİKA : Türkiye beyaza bürünecek! Meteoroloji'den 'Turuncu' ve 'Sarı' uyarı! İstanbul'a kar geliyor
Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:07
Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
10:34
SON DAKİKA : Türkiye beyaza bürünecek! Meteoroloji'den 'Turuncu' ve 'Sarı' uyarı! İstanbul'a kar geliyor
Son dakika haberi... Ocak ayının gelmesine rağmen Türkiye'nin birçok bölgesi geçen senelere göre yağış bakımından geride kaldı. Vatandaşlar merakla kar ne zaman yağacak sorusunu sorarken Meteoroloji'den rahatlatan bir açıklama geldi. Buna göre Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve fırtına, Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen detaylar...