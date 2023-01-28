İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğine yönelik tarihler merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Çok soğuk bir 15 gün olacağını söyleyen Meteoroloji uzmanları, "İlk yağış Ege Bölgesi'nde başladı. Bugünkü yağışlar Ankara, Adana'ya da gidecek." dedi. Ancak şu an İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.