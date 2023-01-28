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Haberler Yaşam SON DAKİKA : Türkiye beyaza bürünecek! Meteoroloji'den 'Turuncu' ve 'Sarı' uyarı! İstanbul'a kar geliyor
Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 10:34

SON DAKİKA : Türkiye beyaza bürünecek! Meteoroloji'den 'Turuncu' ve 'Sarı' uyarı! İstanbul'a kar geliyor

Son dakika haberi... Ocak ayının gelmesine rağmen Türkiye'nin birçok bölgesi geçen senelere göre yağış bakımından geride kaldı. Vatandaşlar merakla kar ne zaman yağacak sorusunu sorarken Meteoroloji'den rahatlatan bir açıklama geldi. Buna göre Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve fırtına, Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen detaylar...

SON DAKİKA : Türkiye beyaza bürünecek! Meteoroloji’den ’Turuncu’ ve ’Sarı’ uyarı! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yarın yağışlı sistem etkili olacak. Yağışlar iç kesimlerde kar, kalan yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

SON DAKİKA : Türkiye beyaza bürünecek! Meteoroloji’den ’Turuncu’ ve ’Sarı’ uyarı! İstanbul’a kar geliyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri bugün Ankara ve İstanbul'da 11, Samsun ve İzmir'de 14, Antalya'da 16, Diyarbakır'da 7 derece civarında olacak.

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SON DAKİKA : Türkiye beyaza bürünecek! Meteoroloji’den ’Turuncu’ ve ’Sarı’ uyarı! İstanbul’a kar geliyor

19 İL İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" KODLU UYARI

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Karaman için "sarı", kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak beklenen Antalya için "turuncu", yoğun kar yağışı beklenen, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Malatya, Muş, Van ve Şırnak için "sarı", Bingöl ve Tunceli için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA : Türkiye beyaza bürünecek! Meteoroloji’den ’Turuncu’ ve ’Sarı’ uyarı! İstanbul’a kar geliyor

İZMİR'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İzmir'de gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında birçok il su altında kaldı.

Kuvvetli yağış sonrasında göle dönen kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı..

Ödemiş ilçesinde kar yağışı etkili olurken Akçakertik, Türkmentepe, Sarıçayır ve Hışır mevkilerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

SON DAKİKA : Türkiye beyaza bürünecek! Meteoroloji’den ’Turuncu’ ve ’Sarı’ uyarı! İstanbul’a kar geliyor

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğine yönelik tarihler merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Çok soğuk bir 15 gün olacağını söyleyen Meteoroloji uzmanları, "İlk yağış Ege Bölgesi'nde başladı. Bugünkü yağışlar Ankara, Adana'ya da gidecek." dedi. Ancak şu an İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

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