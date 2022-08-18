Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!

Son dakika: Gaziantep'te, 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen baba Yunus Göç'ün yargılanmasına devam edildi. Baba Yunus Göç, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşmaya SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada, anne Semra Göç ile avukatı Esra Kantar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları ile sanık avukatı Muhammed Enes Kayabaş da hazır bulundu.



