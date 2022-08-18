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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!
Giriş Tarihi: 18.08.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 13:40

Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz aylarda Gaziantep'te yaşandı. İki aylık bebeğini öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Yunus Göç, 3. duruşmada da "Pişmanım" savunması yaptı. Mahkemeye sunulan kati raporda, bebeğin maruz kaldığı darbelerin hayati tehlike oluşturduğu vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!

Son dakika: Gaziantep'te, 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen baba Yunus Göç'ün yargılanmasına devam edildi. Baba Yunus Göç, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşmaya SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada, anne Semra Göç ile avukatı Esra Kantar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları ile sanık avukatı Muhammed Enes Kayabaş da hazır bulundu.

Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!

"BEBEKTE HAYATİ TEHLİKE OLUŞTU"
Duruşma, Cihan bebek için istenilen kati raporun okunmasıyla başlandı. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anabilim Dalı tarafından hazırlanılan raporda, bebekte yaralanma nedeniyle oluştuğu bildirilen travmatik kanamanın, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu paylaşıldı.

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Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!

Travmanın, basit tıbbi müdahale ile giderilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının belirtildiği raporda, bebeğin maruz kaldığı darbelerin duyu ve organlardan birisinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yitirilmesi yönünden değerlendirilebilmesi için, bebeğin olay tarihinden bir yıl sonra söz konusu anabilim dalında tekrar muayene edilmesi gerektiği ifade edildi.

Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!

Sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep eden anne Semra Göç, "En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!

Anne Göç'ün ardından söz alan avukat Esra Kantar ise, "Gelen rapor ortadadır. Gereken en ağır cezayı alması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

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