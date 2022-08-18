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Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!
Giriş Tarihi: 18.08.2022 13:40
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
13:40
Son dakika: Türkiye Cihan bebeği konuşmuştu! Cani babadan pes dedirten savunma!
Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz aylarda Gaziantep'te yaşandı. İki aylık bebeğini öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Yunus Göç, 3. duruşmada da "Pişmanım" savunması yaptı. Mahkemeye sunulan kati raporda, bebeğin maruz kaldığı darbelerin hayati tehlike oluşturduğu vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları…