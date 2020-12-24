Son dakika: Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Aralık 2020 Günlük tablo ile koronavirüs vaka sayısı son durum

Son dakika haber… Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı ile ilgili tüm gelişmeleri Bakan Koca duyurmaya devam ediyor. Yapılan son değerlendirmede aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici ifadelerine yer verilirken vaka sayısı 19 bin 650, vefat sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Bugün akşam saatleri itibariyle vatandaşlar son 24 saat içinde tespit edilen corona virüsü vaka sayısını merak ediyor. Peki 24 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Günlük tablo ile koronavirüs vaka sayısı son durum ne oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…