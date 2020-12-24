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Son dakika: Türkiye kaç oldu? 24 Aralık 2020 ile son durum

Son dakika haber… Türkiye ile ilgili tüm gelişmeleri Bakan Koca duyurmaya devam ediyor. Yapılan son değerlendirmede aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici ifadelerine yer verilirken vaka sayısı 19 bin 650, vefat sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Bugün akşam saatleri itibariyle vatandaşlar son 24 saat içinde tespit edilen corona virüsü vaka sayısını merak ediyor. Peki 24 Aralık 2020 kaç oldu? ile son durum ne oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 20:24
Son dakika: Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Aralık 2020 Günlük tablo ile koronavirüs vaka sayısı son durum

Coronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını akşam saatlerinde duyuruyor. Türkiye'de kış mevsimiyle birlikte artan vaka sayısını düşürmek amacıyla maske ve mesafenin önemine sık sık vurgu yapılıyor. Akşam saatlerine doğru açıklanan günlük koronavirüs tablosu ise ülkenin gündeminde yer almaya başladı. Peki 24 Aralık 2020 Türkiye kaç oldu? ile Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum ne oldu? Bakan Koca son dakika açıkadı...

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 24 ARALIK 2020

Türkiye coronavirüs vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından her gün duyurulmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam saat 19:00'da Bilim Kurulu toplantısının ardından günlük koronavirüs tablosunu paylaşması bekleniyordu. 24 Aralık 2020 Perşembe corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo açıklandı...

Son dakika: Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Aralık 2020 Günlük tablo ile koronavirüs vaka sayısı son durum

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

24 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı.

Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım.

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Son dakika: Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Aralık 2020 Günlük tablo ile koronavirüs vaka sayısı son durum

23 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.

Son dakika: Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Aralık 2020 Günlük tablo ile koronavirüs vaka sayısı son durum

22 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek.

Son dakika: Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Aralık 2020 Günlük tablo ile koronavirüs vaka sayısı son durum

21 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık.

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