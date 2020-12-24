Son dakika: Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Aralık 2020 Günlük tablo ile koronavirüs vaka sayısı son durum

Coronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını akşam saatlerinde duyuruyor. Türkiye'de kış mevsimiyle birlikte artan vaka sayısını düşürmek amacıyla maske ve mesafenin önemine sık sık vurgu yapılıyor. Akşam saatlerine doğru açıklanan günlük koronavirüs tablosu ise ülkenin gündeminde yer almaya başladı. Peki 24 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Günlük tablo ile Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum ne oldu? Bakan Koca son dakika açıkadı...

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 24 ARALIK 2020

Türkiye coronavirüs vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından her gün duyurulmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam saat 19:00'da Bilim Kurulu toplantısının ardından günlük koronavirüs tablosunu paylaşması bekleniyordu. 24 Aralık 2020 Perşembe corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo açıklandı...