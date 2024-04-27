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SON DAKİKA | Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme: Korhan Berzeg'e ait çıktı! DNA sonucu açıklandı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
17:43
SON DAKİKA | Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme: Korhan Berzeg'e ait çıktı! DNA sonucu açıklandı
Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Korhan Berzeg'in kayıp olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti. Son olarak; ekiplerce yapılan çalışmalarda, yaklaşık 10 santimetrelik bir kemik parçası daha bulunmuştu...