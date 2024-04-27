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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme: Korhan Berzeg'e ait çıktı! DNA sonucu açıklandı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 17:43

SON DAKİKA | Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme: Korhan Berzeg'e ait çıktı! DNA sonucu açıklandı

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Korhan Berzeg'in kayıp olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti. Son olarak; ekiplerce yapılan çalışmalarda, yaklaşık 10 santimetrelik bir kemik parçası daha bulunmuştu...

GÖKHAN DAĞLI
SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme: Korhan Berzeg’e ait çıktı! DNA sonucu açıklandı

Son dakika haberi... Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında 312 gün sonra kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg'i (84) arama çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme: Korhan Berzeg’e ait çıktı! DNA sonucu açıklandı

KORHAN BERZEG'E AİT ÇIKTI! DNA EŞLEŞTİ

Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunmasının ardından ekonomistin eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen ilçesine gelerek verdiği DNA örneklerinin eşleştirmesi yapıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme: Korhan Berzeg’e ait çıktı! DNA sonucu açıklandı

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme: Korhan Berzeg’e ait çıktı! DNA sonucu açıklandı

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme: Korhan Berzeg’e ait çıktı! DNA sonucu açıklandı

Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü.

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