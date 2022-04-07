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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı
Giriş Tarihi: 07.04.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 19:15

SON DAKİKA | Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusundan temizlenen Kiev yakınlarındaki Bucha kentinden gelen görüntüler kan dondurdu. Bölgede yapılan arama ve temizlik çalışmalarında, 410 sivil vatandaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Bucha'da yaşanan korkunç olayla ilgili Ukraynalı yetkililer Moskova yönetimi suçlarken, Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus ordusunun sivilleri katlettiği yönündeki iddiaların gerçeğini yansıtmadığını ifade etti. Bucha'daki yaşananlara ilişkin son açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan geldi. Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Kuleba, Mariupol'deki son duruma dikkat çekti.

SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı

Rusya-Ukrayna Savaşında son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Tüm dünyadan Bucha'daki görüntülere yönelik tepkiler devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Kuleba, "Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı. Mariupol'ün çok daha kötü olduğunu raporlardan görüyoruz" dedi.

İşte Rusya- Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı

19.15: Rusya, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı.

19.06: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.

193 üyeli BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oyladı.

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SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı

18.55: Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'dan petrol, gaz, kömür ve nükleer yakıt ithalatına yönelik ambargo uygulaması çağrısının da yer aldığı karar tasarısını kabul etti.

18.41: ABD Senatosu, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı

18.31: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı kontrol etme ve savaş alanında önemli askeri zaferler kazanma hedefinden vazgeçmediğini, özellikle Donbas bölgesinde büyük bir savaş beklediklerini belirterek, ittifak üyelerinin Ukrayna'ya daha fazla destek vereceğini söyledi.

18.08: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'ya silah desteğine ilişkin NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine, "Bize ya şimdi yardım edersiniz ya da yardımlarınız geç kalır." uyarısında bulundu.

SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı

17.52: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna'daki savaşı ve Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü.

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