SON DAKİKA | Ukrayna’dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı

18.31: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı kontrol etme ve savaş alanında önemli askeri zaferler kazanma hedefinden vazgeçmediğini, özellikle Donbas bölgesinde büyük bir savaş beklediklerini belirterek, ittifak üyelerinin Ukrayna'ya daha fazla destek vereceğini söyledi.

18.08: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'ya silah desteğine ilişkin NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine, "Bize ya şimdi yardım edersiniz ya da yardımlarınız geç kalır." uyarısında bulundu.