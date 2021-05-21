SON DAKİKA! Ünlü turizm merkezinde içler acısı manzara! "Önlem alınmazsa yok olur"

Manavgat Sorgun Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip Manavgat Irmağı ve denize çok yakın bir mesafede yer alan Titreyengöl, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çevresinde çok sayıda 5 yıldızlı turistik tesis bulunan, karabataktan pekin ördeğine kadar farklı türlerde pek çok kuş türünü bünyesinde barındıran Titreyengöl, yabancı ve yerli turistler tarafından en çok gezilen turistik yerlerden birisi konumunda bulunuyor.