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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Ünlü turizm merkezinde içler acısı manzara! "Önlem alınmazsa yok olur"
Giriş Tarihi: 21.05.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:33

SON DAKİKA! Ünlü turizm merkezinde içler acısı manzara! "Önlem alınmazsa yok olur"

'daki dünyaca ünlü turizm merkezi Titreyen Göl'deki kirlilik görenleri şaşkına çeviriyor. Çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Titreyengöl, Manavgat Irmağı'ndan yeterli su bırakılmaması ve denizden su basılmaması nedeniyle can çekişiyor. Yosun adacıklarının oluştuğu gölde oksijensiz kalan balıklar ölmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Kemer Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Balık, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki aylarda bu artış daha da artarak devam edecek. Oksijen yetersizliğine bağlı balık ölümleri ve görüntü kirliliği artacaktır" dedi.

SON DAKİKA! Ünlü turizm merkezinde içler acısı manzara! Önlem alınmazsa yok olur

'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip dünyaca ünlü Titreyengöl, Manavgat Irmağı'ndan yeterli su bırakılmaması ve denizden su basılmaması nedeniyle alarm veriyor.

SON DAKİKA! Ünlü turizm merkezinde içler acısı manzara! Önlem alınmazsa yok olur

Çevresinde çok sayıda 5 yıldızlı tesis bulunan Titreyengöl'ün su seviyesi 1 metreden fazla azalırken, ortasında yosun adacıkları oluşmaya, oksijensiz kalan balıklar ölmeye başladı.

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SON DAKİKA! Ünlü turizm merkezinde içler acısı manzara! Önlem alınmazsa yok olur

Kemer Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Balık, göle acilen su bırakılması gerektiğini, uzun vadede de su devridaiminin sağlanması gerektiğini, aksi taktirde gölün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

SON DAKİKA! Ünlü turizm merkezinde içler acısı manzara! Önlem alınmazsa yok olur

Manavgat Irmağı'ndan ayrılan küçük bir kolun getirdiği tatlı su ile denizin yükselmesi sonucunda göle ulaşan tuzlu suyun karışması nedeniyle yüzeyinde oluşan titremeden adını alan ve bir çok kuş ile deniz canlısını bünyesinde barındıran Titreyengöl alarm veriyor.

SON DAKİKA! Ünlü turizm merkezinde içler acısı manzara! Önlem alınmazsa yok olur

Manavgat Sorgun Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip Manavgat Irmağı ve denize çok yakın bir mesafede yer alan Titreyengöl, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çevresinde çok sayıda 5 yıldızlı turistik tesis bulunan, karabataktan pekin ördeğine kadar farklı türlerde pek çok kuş türünü bünyesinde barındıran Titreyengöl, yabancı ve yerli turistler tarafından en çok gezilen turistik yerlerden birisi konumunda bulunuyor.

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