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Giriş Tarihi: 21.05.2021 12:30Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:33
SON DAKİKA! Ünlü turizm merkezinde içler acısı manzara! "Önlem alınmazsa yok olur"
Antalya'daki dünyaca ünlü turizm merkezi Titreyen Göl'deki kirlilik görenleri şaşkına çeviriyor. Çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Titreyengöl, Manavgat Irmağı'ndan yeterli su bırakılmaması ve denizden su basılmaması nedeniyle can çekişiyor. Yosun adacıklarının oluştuğu gölde oksijensiz kalan balıklar ölmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Kemer Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Balık, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki aylarda bu artış daha da artarak devam edecek. Oksijen yetersizliğine bağlı balık ölümleri ve görüntü kirliliği artacaktır" dedi.