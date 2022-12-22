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Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı
Giriş Tarihi: 22.12.2022 07:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
07:29
Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı
Son dakika haberi: Ankara'daki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada babasının 100 milyon liradan fazla parasının kardeşi Erdem B.'ye geçtiğini ve kendisinin de mirasçılıktan çıkarıldığını öğrenen Berna B.'nin şikayeti üzerine verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.