Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı

ATK RAPORU ÜST KURULA GÖNDERİLDİ

Berna B.'nin Avukatı Mehmet Seymenoğlu karara itiraz etti. Avukat Seymenoğlu tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, davalarda dikkate alınan Ankara'daki kamu hastanesi raporunda Rıfat B.'nin şizofreni hastalığına yönelik bir inceleme değil sadece demans (bunama) incelemesi yapıldığı, raporun bilimsel kriterlere uymadığı, 20 yaşından bu yana ileri derecede şizofreni rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Rıfat B.'nin akıl sağlığı yerinde raporunun yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, mevcut kamu hastanesi raporu ve buna dayanılarak hazırlanan raporun dikkate alınmayarak, dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesini talep etti.



