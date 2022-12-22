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Haberler Yaşam Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı
Giriş Tarihi: 22.12.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 07:29

Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı

Son dakika haberi: Ankara'daki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada babasının 100 milyon liradan fazla parasının kardeşi Erdem B.'ye geçtiğini ve kendisinin de mirasçılıktan çıkarıldığını öğrenen Berna B.'nin şikayeti üzerine verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı

Ankara'da 72 yaşında vefat eden Rıfat B. genç yaşındayken şizofreni teşhisi konuldu. Bu süreç içerisinde evlenip 4 çocuk sahibi olan ve sanayicilik yapan Rıfat B., hastalığının ilerlemesi üzerine çeşitli hastanelerde defalarca tedavi gördü, 6 kez elektroşok bile uygulandı.

Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı

B.'nın yaşının ilerlemesi ve mal varlığının koruma altına alınmasını istemesi üzerine 42 yaşındaki kızı Berna B., babasına vasi atanmasını istedi. Berna B. vasi ataması için sulh hukuk mahkemesine başvurması ile birlikte, erkek kardeşi Erdem B. tarafından 100 milyon liradan fazla mirasın vekaletle üzerine geçirildiğini, kendisinin ise mirasçılıktan çıkarıldığını öğrendi.

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Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı

MAHKEME 'SAĞLIKLI' RAPORUNUNU DİKKATE ALDI

Hukuk mücadelesi başlatan Berna B., babası hakkında erkek kardeşi tarafından Ankara'daki bir hastaneden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu alındığını öğrenirken, gerçek dışı olduğu gerekçesiyle yeniden rapor alınması talebinde bulundu. Baba Rıfat B., 2 ay boyunca hastaneye götürülmeyi beklediği sırada hayatını kaybetti. Berna B. vasiyetnamenin iptali için açtığı hukuk davasında, vasi davasında alınan Rıfat B.'nin sağlıklı olduğuna ilişkin raporu dikkate alındı.

Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı

ATK RAPORU ÜST KURULA GÖNDERİLDİ

Berna B.'nin Avukatı Mehmet Seymenoğlu karara itiraz etti. Avukat Seymenoğlu tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, davalarda dikkate alınan Ankara'daki kamu hastanesi raporunda Rıfat B.'nin şizofreni hastalığına yönelik bir inceleme değil sadece demans (bunama) incelemesi yapıldığı, raporun bilimsel kriterlere uymadığı, 20 yaşından bu yana ileri derecede şizofreni rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Rıfat B.'nin akıl sağlığı yerinde raporunun yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, mevcut kamu hastanesi raporu ve buna dayanılarak hazırlanan raporun dikkate alınmayarak, dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesini talep etti.

Son dakika: Uyanık kardeşin 100 milyonluk miras oyunu! 20 yıl hapislik şizofreni tuzağı

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, itiraz üzerine Adli Tıp Kurumu raporundaki çelişkilerin giderilmesi ve usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti için mevcut raporun Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.

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