SON DAKİKA

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile birlikte sonrası için yaşanacak süreç milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Başkan Erdoğan, normalleşme takvimine yönelik son dakika açıklamalarında bulundu ve salgınla mücadele hakkında önemli bilgiler verdi. "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemi ile katılan Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından "Normalleşme ne zaman, tam kapanma ne zaman bitecek?" şeklindeki soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Bu kapsamda; normalleşme ne zaman olacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor…