SON DAKİKA

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.

KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE

Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.