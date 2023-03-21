Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Zehra Çatal'ı 6 kurşunla öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İnşaat halindeki villasını kaptırmış...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 11:31

Son dakika: Zehra Çatal'ı 6 kurşunla öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İnşaat halindeki villasını kaptırmış...

Son dakika haberleri: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurşunla katledilen iç mimar Zehra Çatal'ın katil zanlısı Yılmaz Fahrioğlu (45), yakalanamadı. Katilin Diyarbakır'dan gelerek cinayeti işlediği ortaya çıktı. Cinayet zanlısının Diyarbakır'da yaşadığı, ayın belirli günlerinde Antalya'ya geldiği öğrenildi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Son dakika: Zehra Çatal’ı 6 kurşunla öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İnşaat halindeki villasını kaptırmış...

Korkunç bir cinayete kurban giden Zehra Çatal'ın, geçtiğimiz yıllarda İ. P. adlı suç örgütü liderine Serik'in Belek Turizm merkezinde inşaat halindeki bir villasını kaptırdığı ortaya çıktı.

Son dakika: Zehra Çatal’ı 6 kurşunla öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İnşaat halindeki villasını kaptırmış...

Bu davada da şikayetçi olan Çatal büyük maddi kayıp yaşamış ve ekonomik sıkıntı içersine girmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Zehra Çatal’ı 6 kurşunla öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İnşaat halindeki villasını kaptırmış...

Çatal daha sonra yeniden inşaat işlerine girmişti. Polis katil zanlısını yakalanması an meselesi olduğunu söyledi.

Son dakika: Zehra Çatal’ı 6 kurşunla öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İnşaat halindeki villasını kaptırmış...

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay, saat 14:30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi.

Son dakika: Zehra Çatal’ı 6 kurşunla öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İnşaat halindeki villasını kaptırmış...

İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile kurşun yağdırdı.

SON DAKİKA