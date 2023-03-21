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Son dakika: Zehra Çatal'ı 6 kurşunla öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İnşaat halindeki villasını kaptırmış...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
11:31
Son dakika: Zehra Çatal'ı 6 kurşunla öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı: İnşaat halindeki villasını kaptırmış...
Son dakika haberleri: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurşunla katledilen iç mimar Zehra Çatal'ın katil zanlısı Yılmaz Fahrioğlu (45), yakalanamadı. Katilin Diyarbakır'dan gelerek cinayeti işlediği ortaya çıktı. Cinayet zanlısının Diyarbakır'da yaşadığı, ayın belirli günlerinde Antalya'ya geldiği öğrenildi.