Haberler Yaşam 13 MART 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ile en son deprem nerede oldu?

Giriş Tarihi: 13.03.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 07:16

Son dakika deprem haberi: Büyük Kahramanmaraş depremi ardından artçı sarsıntılar devam ederken günün ilk saatlerinde şiddetli artçılar yaşandı. Malatya ve Hatay merkezli sarsıntılar son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesinde kaydedildi. Yüzyılın felaketi ardından yaşanan küçük ve büyük sarsıntıların ardından az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. En son deprem son dakika duyurusu sonrası merkez üssü ve şiddeti ile listede yerini alıyor. İşte, 13 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…