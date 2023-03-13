Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 13 MART 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ile en son deprem nerede oldu?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 07:16

13 MART 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ile en son deprem nerede oldu?

Son dakika deprem haberi: Büyük Kahramanmaraş depremi ardından artçı sarsıntılar devam ederken günün ilk saatlerinde şiddetli artçılar yaşandı. Malatya ve Hatay merkezli sarsıntılar son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesinde kaydedildi. Yüzyılın felaketi ardından yaşanan küçük ve büyük sarsıntıların ardından az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. En son deprem son dakika duyurusu sonrası merkez üssü ve şiddeti ile listede yerini alıyor. İşte, 13 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

13 MART 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ile en son deprem nerede oldu?

Son depremler listesi 13 Mart 2023 tarihi için araştırılıyor. 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bir ayın sonunda artçılar devam ediyor. Şiddetli artçı sarsıntılar zaman zaman ağır hasarlı yapılarda yeni enkazlar oluşturabiliyor. Her sarsıntı ardından az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Son dakika deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği paylaşılıyor. İşte, son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

13 MART 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ile en son deprem nerede oldu?

HATAY VE MALATYA'DA PEŞ PEŞE ŞİDDETLİ ARTÇI DEPREMLER!

Afet bölgesinde yer alan Hatay ve Malatya'da geceden başlayan sarsıntılar sabahın ilk saatleriyle birlikte şiddetli artçılara yerini bıraktı. 13 Mart son depremler güncel verilere göre 3 büyük artçı kaydedildi:

05.23 | Hatay, Hassa (4.4)

05.13 | Malatya, Pütürge (4.5)

04.34 | Malatya, Pütürge (4.7)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
13 MART 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ile en son deprem nerede oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

13 MART 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ile en son deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

13 MART 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ile en son deprem nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA