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Haberler Yaşam SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 06:48

SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Son Dakika Tokat ve İzmir'de Deprem oldu. Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 20 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son yaşanan depremler listesi yayında.

SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 03:02'de merkez üssü Tokat olan saat 11:02'de merkez üssü İzmir olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

SON DAKİKA TOKAT DEPREM!

Büyüklük:3.4 (Mw)

Yer: Tokat Sulusaray

Tarih:2024-04-20

Saat:03:02:44 TSİ

Derinlik:4.4 km

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SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

SON DAKİKA İZMİR DEPREM!

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer: İzmir Seferihisar

Tarih:2024-04-19

Saat:11:02:20 TSİ

Derinlik:6.97 km

SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA