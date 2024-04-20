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SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
06:48
SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?
Son Dakika Tokat ve İzmir'de Deprem oldu. Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 20 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son yaşanan depremler listesi yayında.