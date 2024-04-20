SON DEPREMLER 20 Nisan Cumartesi || Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 03:02'de merkez üssü Tokat olan saat 11:02'de merkez üssü İzmir olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...