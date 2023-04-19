SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE! 19 Nisan AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

ARTÇI DEPREM HAREKETLERİ DEVAM EDECEK!

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından Gaziantep'te de 6 ve üzerinde iki büyük deprem meydana gelmişti. Yüzyılın felaketinin üzerinden yaklaşık iki ay geçerken artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı.

Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.