SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE! 19 Nisan AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Yurtta yaşanan son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yaklaşık 10 ilimizi etkilemesi sebebiyle en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Artçı sarsıntılar sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6, Hatay'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Peki en son deprem nerede oldu, 19 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte son dakika depremler