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Giriş Tarihi: 19.04.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 06:46

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE! 19 Nisan AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Yurtta yaşanan son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yaklaşık 10 ilimizi etkilemesi sebebiyle en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Artçı sarsıntılar sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6, Hatay'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Peki en son deprem nerede oldu, 19 Nisan deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte son dakika depremler

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE! 19 Nisan AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son dakika depremler… AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre Kahramanmaraş ve Hatay'da korkutan deprem oldu. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin artçı sarsıntıları devam ederken çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre en son Kahramanmaraş, Hatay, Sivas'ta deprem oldu. İşte, 19 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE! 19 Nisan AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin yerin 7 kilometresi olduğunu belirledi.

KAHRAMANMARAŞ

CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://maps.google.com/maps?q=38.0485,36.4725&ll=38.0485,36.4725&z=8
19.04.2023, 01:47:36 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km

HATAY

#DEPREM
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) https://maps.google.com/maps?q=36.1932,35.9292&ll=36.1932,35.9292&z=8
19.04.2023, 03:23:21 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 9.8 km
#Kandilli

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SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE! 19 Nisan AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

ARTÇI DEPREM HAREKETLERİ DEVAM EDECEK!

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından Gaziantep'te de 6 ve üzerinde iki büyük deprem meydana gelmişti. Yüzyılın felaketinin üzerinden yaklaşık iki ay geçerken artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı.

Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE! 19 Nisan AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE! 19 Nisan AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA