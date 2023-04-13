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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 13 Nisan Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:28

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 13 Nisan Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. Kahramanmaraş depreminin ardından en ufak sarsıntıda vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası artçı depremler hala devam ediyor. En son yine Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Öte yandan çevre illerde de sarsıntılar sürüyor. Peki Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede? İşte 13 Nisan son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 13 Nisan Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede?

Son dakika depremler… AFAD ve Kandilli tarafından son depremler güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden az önce deprem mi oldu, son dakika deprem haberi ile deprem nerede oldu sorularına yanıt aranıyor. En son Malatya, Suriye, Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem verileri ile son depremler listesi 13 Nisan 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 13 Nisan Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri paylaşmaya devam ediyor. Afetbölgesi olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana gibi şehirlerden artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.Afet bölgesi artçıların yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere tüm Türkiye'de deprem hareketleri kayıt altına alınıyor.

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SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 13 Nisan Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede?

SON DEPREMLER

#DEPREM
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)
12.04.2023, 14:29:49 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km
#Kandilli

#DEPREM
ULUKOY-(MALATYA)
12.04.2023, 13:04:47 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 13 Nisan Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede?

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay gibi merkezlerde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son olarak Kahramanmaraş'ta 3.5 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yaşanan sarsıntılar kayıt altına alınıyor:

SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 13 Nisan Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da son 100 deprem listeleniyor. Listede Türkiye üzerindeki sarsıntıların yanı sıra Dünya üzerindeki sarsıntılar da yer alıyor:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA