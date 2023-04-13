SON DEPREMLER LİSTESİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! 13 Nisan Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. Kahramanmaraş depreminin ardından en ufak sarsıntıda vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İki büyük Kahramanmaraş depremi sonrası artçı depremler hala devam ediyor. En son yine Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Öte yandan çevre illerde de sarsıntılar sürüyor. Peki Deprem mi oldu, kaç şiddetinde- büyüklüğünde ve nerede? İşte 13 Nisan son depremler listesi