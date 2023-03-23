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Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 07:13

Son Depremler 23 Mart 2023 listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem sorgulama ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüzyılın felaketi ardından artçılar sürüyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile takip ediliyor. Artçıların yanı sıra fay hattı üzerinde bulunan illerde her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi soruları yanıt arıyor. Son olarak akşam saatlerinde yaşanan Malatya depremi afet bölgesinde paniğe neden oldu. En son deprem son dakika listede yerini alırken sarsıntının büyüklüğü ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 23 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama listesi…

Son Depremler 23 Mart 2023 listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem sorgulama ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son depremler 23 Mart 2023 listesi ile son fay hattı hareketleri takip ediliyor. 11 ilde yıkıcı etki bırakan büyük depremin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini alıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere yaşanan artçılar sıklığını azaltsa da meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntı ardından son dakika deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile listede yer alıyor. İşte, en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

Son Depremler 23 Mart 2023 listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem sorgulama ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; Malatya'da 22 Mart Çarşamba saat 22.43'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına göre ise depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı.

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Son Depremler 23 Mart 2023 listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem sorgulama ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Depremler 23 Mart 2023 listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem sorgulama ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Depremler 23 Mart 2023 listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem sorgulama ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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