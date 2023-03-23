Son Depremler 23 Mart 2023 listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem sorgulama ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son depremler 23 Mart 2023 listesi ile son fay hattı hareketleri takip ediliyor. 11 ilde yıkıcı etki bırakan büyük depremin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini alıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere yaşanan artçılar sıklığını azaltsa da meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntı ardından son dakika deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile listede yer alıyor. İşte, en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…