Son Depremler 23 Mart 2023 listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem sorgulama ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüzyılın felaketi ardından artçılar sürüyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile takip ediliyor. Artçıların yanı sıra fay hattı üzerinde bulunan illerde her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi soruları yanıt arıyor. Son olarak akşam saatlerinde yaşanan Malatya depremi afet bölgesinde paniğe neden oldu. En son deprem son dakika listede yerini alırken sarsıntının büyüklüğü ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 23 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama listesi…