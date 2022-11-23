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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL! Az önce Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.11.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 19:22

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL! Az önce Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesini güncel olarak duyuruyor. Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların da yaşanması sebebiyle 23 Kasım 2022 az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Depremin olduğu geceden bu yana geceyi dışarda geçiren vatandaşlar, artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle endişesini sürdürüyor. Peki, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı son verilere göre en son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL! Az önce Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından açıklanıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 61 yaralı olduğunu bildirdi. Depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 123 artçı sarsıntının meydana geldi. Sarsıntı sonrası sık sık aranan sorunun cevabı şu: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL! Az önce Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL! Az önce Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD YARALI SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 61 yaralı olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, olay yerine Düzce, Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli AFAD ve Kızılay ekiplerinin sevk edildiği ve Afet Hasar Tespit Grubu ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal çalışma tırı ve 2 adet arama köpeğinin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da 1 mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

123 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 123 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09.05 itibarıyla; En büyüğü 4,3 olmak üzere 106 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır."

4.7 BÜYÜKLÜĞÜ ARTÇI DEPREM OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL! Az önce Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL! Az önce Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
SON DAKİKA