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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 16 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 06:35

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Son depremler listesi 16 Nisan 2023 araştırmasıyla vatandaşlar bugünün yaşanan depremlerin tamamını görmek istiyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrası artçılar devam ediyor. Özellikle Malatya ve Kahramanmaraş bölgesi, son zamanlarda depremle sarsılmakta. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 16 Nisan 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Akdeniz ve Gaziantep'te yaşanan depremler bugünün gündem maddeleri arasında yer aldı. 16 Nisan son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi 16 Nisan 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51'de'da korkutan bir deprem meydana geldi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 16 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.03 km kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; Akdeniz'de 15 Nisan Cumartesi saat 15.40'ta korkutan bir deprem meydana geldi.

3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve birçok ülkede hissedildi.

ERMISLER-(VAN)

15.04.2023, 15:40:01 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 5.0 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA