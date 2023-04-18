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Haberler Yaşam BUGÜN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:32

BUGÜN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Son depremler listesi 18 Nisan 2023 araştırmasıyla vatandaşlar bugünün yaşanan depremlerin tamamını görmek istiyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrası artçılar devam ediyor. Öte yandan Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerini korkutuyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 18 Nisan 2023

BUGÜN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Akdeniz ve Gaziantep'te yaşanan depremler bugünün gündem maddeleri arasında yer aldı. 18 Nisan son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi 18 Nisan 2023

BUGÜN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; 17 Nisan 2023 Pazartesi günü Hatay ili Kırıkhan ilçesinde saat 18.54''te 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 5,68 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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BUGÜN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Afrin, Halep (Suriye) - [06.26 km] Kırıkhan (Hatay)

Tarih: 2023-04-17

Saat: 18:54:32 TSİ

Enlem: 36.467 N

Boylam: 36.592 E

Derinlik: 5.68 km

BUGÜN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; Akdeniz'de Muğla ili Marmaris ilçesinde saat 01:17'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 11,05 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

BUGÜN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 NİSAN 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, büyüklüğü kaç?

YER:AKDENİZ - [184.57 KM] MARMARİS (MUĞLA)

Büyüklük: 3.8 (Ml)

Tarih: 2023-04-18

Saat: 01:17:23 TSİ

Enlem: 35.003 N

Boylam: 27.693 E

Derinlik: 11.05 km

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