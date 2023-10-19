Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 19 EKİM 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:23

SON DEPREMLER LİSTESİ 19 EKİM 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. 19 Ekim 2023 son depremler listesinde son yaşanan Antalya, İzmir, Adana, Konya depremleri yer alıyor. Öte yandan Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yaşanan depremler, bölge sakinlerinin uykularını kaçırmaya devam ediyor. Bu noktada bölge halkı, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorularına yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bugün son depremler listesi