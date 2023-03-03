SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere Kayseri, Malatya, Adana, Hatay, Osmaniye, Adıyaman illerinde de artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bulundukları bölgelerde sarsıntı hissedenler en son depremler listesi verilerine erişmek isteyerek 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri için deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte 3 Mart en son depremler listesi verileri ve tüm bilgiler.