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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 03.03.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 18:20

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere Kayseri, Malatya, Adana, Hatay, Osmaniye, Adıyaman illerinde de artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bulundukları bölgelerde sarsıntı hissedenler en son depremler listesi verilerine erişmek isteyerek 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri için deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte 3 Mart en son depremler listesi verileri ve tüm bilgiler.

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

En son depremler listesi verileri 3 Mart günü yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere erişmek isteyenler tarafından deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ (3 MART)

3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi bilgileri ve tüm detaylara aşağıda yer alan linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Büyüklük: 3.8 (Ml)

Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-03

Saat: 17:18:41 TSİ

Enlem: 37.441 N

Boylam: 36.868 E

Derinlik: 7 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Büyüklük: 3.6 (Ml)

Yer: Yunusemre (Manisa)

Tarih: 2023-03-03

Saat: 17:04:21 TSİ

Enlem: 38.875 N

Boylam: 27.289 E

Derinlik: 7 km

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-03

Saat: 11:04:21 TSİ

Enlem: 37.96 N

Boylam: 36.29 E

Derinlik: 7.02 km

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Yer: Pütürge (Malatya)

Tarih: 2023-03-03

Saat: 09:44:15 TSİ

Enlem: 38.19 N

Boylam: 38.677 E

Derinlik: 7.03 km

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