Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Giriş Tarihi: 31.03.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 18:50

SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Son depremler listesi 31 Mart 2023 araştırmasıyla vatandaşlar bugünün yaşanan depremlerin tamamını görmek istiyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrası artçılar devam ediyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 31 Mart