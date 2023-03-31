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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 18:50

SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini paylaşarak bugün gerçekleşen depremleri vatandaşa sunuyor. Son depremler listesi 31 Mart 2023 araştırmasıyla vatandaşlar bugünün yaşanan depremlerin tamamını görmek istiyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrası artçılar devam ediyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorusu her dakika yanıt aramakta. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi 31 Mart

SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Akdeniz ve Gaziantep'te yaşanan depremler bugünün gündem maddeleri arasında yer aldı. 31 Mart son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi 31 Mart 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; Gaziantep ili İslahiye ilçesinde saat 13:56'da korkutan bir deprem meydana geldi.

4.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 14.39 km kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer: İslahiye (Gaziantep)

Tarih: 2023-03-31

Saat: 13:56:56 TSİ

Enlem: 36.996 N

Boylam: 36.568 E

Derinlik: 14.39 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; Akdeniz'de 30 Mart Perşembe saat 22.23'te korkutan bir deprem meydana geldi.

4.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.57 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve birçok ülkede hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2023: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer: Akdeniz

Tarih: 2023-03-30

Saat: 22:23:03 TSİ

Enlem: 34.866 N

Boylam: 25.35 E

Derinlik: 6.57 km

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