Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EN SON DEPREMLER TÜRKİYE HARİTASI | 2 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ile az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 02.04.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:17

EN SON DEPREMLER TÜRKİYE HARİTASI | 2 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler Türkiye risk haritası ile birlikte araştırılıyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından ülke genelinde yaşanan küçük ve büyük çapta sarsıntılar incelemeye alındı. Son olarak Kastamonu deprem haberi ile sarsılırken Adıyaman, Malatya, Hatay ağırlıklı depremler yaşanmaya devam ediyor. Her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini duyuruyor. İşte, 2 Nisan 2023 Son depremler Türkiye listesi…

EN SON DEPREMLER TÜRKİYE HARİTASI | 2 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi araştırılmaya başladı. Her gün gündemdeki yerini alan liste yaşanan sarsıntı üzerinde merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini veriyor. Afet bölgesinden artçı deprem haberleri gelmeye devam ederken az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Son dakika deprem haberi gelmesiyle birlikte araştırmalar yoğunlaşıyor. İşte, 2 Nisan Son depremler Türkiye haritası sorgulama…

EN SON DEPREMLER TÜRKİYE HARİTASI | 2 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ile az önce deprem mi oldu?

KASTAMONU'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Kastamonu İhsangazi merkezli deprem 2 Nisan tarihinin ilk saatlerinde saat 00.24'te meydana geldi. Yerin 11 km altında kaydedilen deprem bölge halkını endişelendirdi.

Öte yandan deprem bölgesinde artçı sarsıntılar kaydedilmeye devam ediyor. Özellikle Malatya, Adana, Hatay deprem haberleri gündemde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN SON DEPREMLER TÜRKİYE HARİTASI | 2 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ile az önce deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yaşanan sarsıntılar kayıt altına alınıyor:

SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(http://www.koeri.boun.edu.tr/)

EN SON DEPREMLER TÜRKİYE HARİTASI | 2 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ile az önce deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da son 100 deprem listeleniyor. Listede Türkiye üzerindeki sarsıntıların yanı sıra Dünya üzerindeki sarsıntılar da yer alıyor:

SON DEPREMLER AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html)

EN SON DEPREMLER TÜRKİYE HARİTASI | 2 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ile az önce deprem mi oldu?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri paylaşmaya devam ediyor. Afetbölgesi olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana gibi şehirlerden artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

Afet bölgesi artçıların yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere tüm Türkiye'de deprem hareketleri kayıt altına alınıyor.

SON DAKİKA