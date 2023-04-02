Haberler Yaşam EN SON DEPREMLER TÜRKİYE HARİTASI | 2 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri ile az önce deprem mi oldu?

Giriş Tarihi: 02.04.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:17

Son depremler Türkiye risk haritası ile birlikte araştırılıyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından ülke genelinde yaşanan küçük ve büyük çapta sarsıntılar incelemeye alındı. Son olarak Kastamonu deprem haberi ile sarsılırken Adıyaman, Malatya, Hatay ağırlıklı depremler yaşanmaya devam ediyor. Her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini duyuruyor. İşte, 2 Nisan 2023 Son depremler Türkiye listesi…