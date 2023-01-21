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Haberler Yaşam Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı 2023 seçim anketi oy oranları belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:55

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı 2023 seçim anketi oy oranları belli oldu...

Türkiye Genel Seçimleri'nin yapılacağı tarihin belli olmasıyla beraber son olarak duyurulan seçim anket sonuçları da gündeme geldi. Cumhur İttifakı ve 6'lı masanın belirleyemediği adayın yarışacağı 2023 seçimlerine ilişkin düzenlenen ankette seçmenin nabzı tutuldu. Bu noktada "Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, konuyla ilgili son verileri paylaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına seçimi kazanacağını aktardı. Peki, 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte detaylar.

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı 2023 seçim anketi oy oranları belli oldu...

Son seçim anketi sonuçları merak konusu haline geliyor. Kamuoyu araştırmalarını sıkça ve farklı grup ve bölgelerle gerçekleştiren AK Parti son verileri paylaştı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler için tarihi de duyurmuştu. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te katıldığı programda son seçim anketine göre ortalama oy oranlarını duyurdu. Peki, Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte detaylar.

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı 2023 seçim anketi oy oranları belli oldu...

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan son anketlere göre partisinin oy oranının yüzde 41-42 bandında olduğunu söyledi. Şen ayrıca Erdoğan'ın da tek başına seçimi kazanacağını aktardı.

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Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı 2023 seçim anketi oy oranları belli oldu...

Kamuoyu araştırmalarını sıkça ve farklı grup ve bölgelerle gerçekleştiren AK Parti'den önemli bir açıklama geldi. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te katıldığı programda son seçim anketine göre ortalama oy oranlarını duyurdu.

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı 2023 seçim anketi oy oranları belli oldu...

Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını şöyle açıkladı;

AK PARTİ YÜZDE 41-42 BANDINA OTURDU

AK Parti'nin yüzde 41-42'lik bir oy oranına sahip olduğunu söyleyen Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı 2023 seçim anketi oy oranları belli oldu...

Temmuzdan beri yükselen oy oranlarına dikkat çeken Mustafa Şen, anketlerde Başkan Erdoğan'dan sonra ikinci sırada bir türlü 6'lı masa ortaklarına kendini kabul ettiremeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.

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