Haberler Yaşam Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı 2023 seçim anketi oy oranları belli oldu...

Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:55

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı 2023 seçim anketi oy oranları belli oldu...

Türkiye Genel Seçimleri'nin yapılacağı tarihin belli olmasıyla beraber son olarak duyurulan seçim anket sonuçları da gündeme geldi. Cumhur İttifakı ve 6'lı masanın belirleyemediği adayın yarışacağı 2023 seçimlerine ilişkin düzenlenen ankette seçmenin nabzı tutuldu. Bu noktada "Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, konuyla ilgili son verileri paylaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına seçimi kazanacağını aktardı. Peki, 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte detaylar.