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Haberler Yaşam Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: İzmir’deki kurye intikamında gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:31

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: İzmir’deki kurye intikamında gerçek bambaşka çıktı!

İzmir'de bir kişinin intikam almak için ayrıldığı kız arkadaşı Banu K.'nin adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi gönderdiği iddia edildi. Onlarca kuryenin bir apartmanın önünde toplandığı anlara ait görüntüler, sosyal medyanın gündemine yerleşti. O apartmanda oturan Hadi Küçükoğlu Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili şoke eden gerçeği söyledi: Meğer Banu...

DHA
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: İzmir’deki kurye intikamında gerçek bambaşka çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmir'in Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, ayrıldığı kız arkadaşı Banu K.'nin adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için beklemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: İzmir’deki kurye intikamında gerçek bambaşka çıktı!

Apartmanda oturan komşular ise durumu olay sırasında adreste olmayan tost büfesi işleten Hadi Küçükoğlu'na haber verdi. Eve gelen Küçükoğlu, siparişi teslim edip, ödeme almak için bekleyen kuryelere adreste Banu K. isimli biri olmadığını, kendisinin ailesiyle yaşadığı bilgisini verdi. Kuryeler ise iş yerlerine geri döndü. Siparişlerin saat 23.00'e kadar gelmeye devam ettiğini, kendi iş yerine döndüğünde ise yemek siparişi sisteminden kendi adresine de tost siparişi geldiğini söyledi.

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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: İzmir’deki kurye intikamında gerçek bambaşka çıktı!

HERKES BANU'YU ARARKEN…

Konuyla ilgili konuşan Hadi Küçükoğlu, yaşadıklarını anlattı. Küçükoğlu, "O gün iş yerinde kendi siparişlerimizi yetiştirmeye çalışırken komşumuz arayıp, adrese aynı anda çok sayıda sipariş geldiğini ve ödeme için beklediklerini söyledi. Hemen evimin önüne gidip, adreste sipariş verilen 'Banu' isminde kimsenin yaşamadığını ve ailemle yaşadığımı söyledim.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: İzmir’deki kurye intikamında gerçek bambaşka çıktı!

Kuryelere durumu açıklayıp, gönderdikçe geç saatlere kadar sipariş gelmeye devam etti. Daha önce İstanbul'da da buna benzer bir olayın yaşandığını görmüştüm. Sipariş veren kişinin 'Banu' adında ayrıldığı sevgilisinden intikam almak için gönderdiği söylenmiş ama adreste oturan biziz, bu adreste öyle biri yok ve tanımıyoruz. Rastgele bir adres seçmiş, o da evime denk gelmiş. Herhalde piyango bize vurmuş. Muhtemelen bunu yapan bot yazılım. İş yerine döndükten sonra sipariş ekranıma kendi evimin adresine tost sipariş geldi. Kapıda ödeme seçeneğini görüp, siparişi iptal ettim. Kabul etseydim, kurye arkadaşı kendi evime tost gönderecektim" dedi.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: İzmir’deki kurye intikamında gerçek bambaşka çıktı!

3 İLÇEDEN KURYE AKINI

Hadi Küçükoğlu, internetten verilen siparişler için kapıda ödeme seçeneği kaldırılmasını ve internetin ödemenin güvenli olduğunu belirtip, sadece kuryelerin mağdur olmadığını işletmecilerin de zarar gördüğünü dile getirdi.

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