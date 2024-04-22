Haberler
Yaşam
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: İzmir’deki kurye intikamında gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
15:31
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: İzmir’deki kurye intikamında gerçek bambaşka çıktı!
İzmir'de bir kişinin intikam almak için ayrıldığı kız arkadaşı Banu K.'nin adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi gönderdiği iddia edildi. Onlarca kuryenin bir apartmanın önünde toplandığı anlara ait görüntüler, sosyal medyanın gündemine yerleşti. O apartmanda oturan Hadi Küçükoğlu Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili şoke eden gerçeği söyledi: Meğer Banu...