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Sosyal medya bu i konuşuyor!

Giriş Tarihi: 15.09.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 17:27
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Sosyal medya bu i konuşuyor!
Sosyal medya bu testi konuşuyor!

Bir hastane koridorunda yardımınıza ihtiyacı olan 4 kişi var.

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Sosyal medya bu i konuşuyor!
Sosyal medya bu testi konuşuyor!

Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?

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Sosyal medya bu i konuşuyor!
Sosyal medya bu testi konuşuyor!

Eğer 1 numaradaki yaşlı teyzeyi tercih ettiyseniz; katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bugüne taşınan geleneklere saygı duyuyorsunuz. Problemlere her zaman rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşıp asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz.

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Sosyal medya bu i konuşuyor!
Sosyal medya bu testi konuşuyor!

Eğer 2 numaradaki çocuğu tercih ettiyseniz; hassas bir yapınız var ve daha önce birkaç kez başkaları tarafından incitilmişsiniz. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini rahat hissediyorlar çünkü çevrenizdekilere karşı fazlasıyla fedakarsınız.

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Sosyal medya bu i konuşuyor!
Sosyal medya bu testi konuşuyor!

3 numaradaki sakat adamı tercih ettiyseniz; anı yaşamaktan, iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir yapınız var. Yaygaradan hoşlanmazsınız ve asla insanların size söylediklerinden fazlasını yapmazsınız. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz.

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Sosyal medya bu i konuşuyor!
Sosyal medya bu testi konuşuyor!

4 numaradaki hemşireyi tercih ettiyseniz; uyumlu ve iyimser birisiniz. Hayatın her zaman rengarenk taraflarını görmeyi tercih ediyorsunuz ve sorunları nadiren önemsiyorsunuz. İletişim konusunda oldukça başarılı bir yapınız var. İnsanlarla bağlantı kurmanın mutlaka bir yolunu buluyorsunuz.

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Sosyal medya bu i konuşuyor!
Sosyal medya bu testi konuşuyor!

PEKİ BUNLARDAN HANGİSİNDEN KORKARSINIZ?

Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.

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