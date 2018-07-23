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bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı lar

Giriş Tarihi: 23.07.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 21:57
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bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı lar
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı sorular

İnterneti kasıp kavuran bu resimde doğru yanıtı verebilen yok denecek kadar az! Görüntüye dikkatlice bakın. Bu tişörtte sizce kaç delik var? İyi düşünün, sonucuna şaşıracaksınız!

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bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı lar
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı sorular

Bu fotoğrafta bir yanlışlık var! Sizce hata nerede? Dikkatlice bakın...

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bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı lar
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı sorular

İnterneti kasıp kavuran bu görüntüde iki çizginin hangisinin daha uzun olduğu tartışılıyor. Dikkatlice bakın, sizce hangisi daha uzun?

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bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı lar
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı sorular

Bir adam yanında silah, çanta ve teyiple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor.

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bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı lar
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı sorular

Ancak polisler bunun intihar değil bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşündü?

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bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı lar
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı sorular

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? (CEVAPLAR GALERİNİN EN SONUNDA)

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bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı lar
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimsenin içinden çıkamadığı sorular

Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

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