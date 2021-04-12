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Giriş Tarihi: 12.04.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 10:17

fenomenleri 'pes' dedirtti! Ölüme davetiye çıkarıyorlar

'da bir grup arkadaşın fenomenliği ölüme davetiye çıkarıyor. İşte o anlar...

Sosyal medya fenomenleri 'pes' dedirtti! Ölüme davetiye çıkarıyorlar

'da bir grup arkadaşın fenomenliği ölüme davetiye çıkarıyor.

Sosyal medya fenomenleri 'pes' dedirtti! Ölüme davetiye çıkarıyorlar

Motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde araçların arasında ilerleyen genci görenler hayrete düştü.

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Sosyal medya fenomenleri 'pes' dedirtti! Ölüme davetiye çıkarıyorlar

Önünden giden bagaja oturmuş olan arkadaşına poz veren genç, hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı

Sosyal medya fenomenleri 'pes' dedirtti! Ölüme davetiye çıkarıyorlar

Sosyal medyada paylaşılmak üzere çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Sosyal medya fenomenleri 'pes' dedirtti! Ölüme davetiye çıkarıyorlar

Polis ekipleri otomobil ve motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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