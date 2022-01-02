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Haberler Yaşam Sosyal medyada kadınlara yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin...
Giriş Tarihi: 02.01.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 11:55

Sosyal medyada kadınlara yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin...

Dolandırıcılar, sosyal medyada 'başkasının kocasıyla flört ettiğiniz için hakkınızda şikayet var' diyerek korkuttukları kadınların gönderdikleri linklerle hesaplarını çalıyor. Bu yöntemle son dönemde binlerce kadının hesabını ele geçiren dolandırıcılara karşı sosyal medya hesaplarında çift yönlü kimlik doğrulama kullanılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aykut Arıkan, "Önemli olan tıklamamak, çünkü her tık bir tuzak. Bütün sosyal medya özelinde hesaplarımızı çift faktörlü doğrulama ile koruma altına almamız lazım" dedi.

DHA
Sosyal medyada kadınlara yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin...

SOSYAL MEDYADA KADINLARA YENİ TUZAK: BAŞKASININ KOCASIYLA FLÖRT ETTİN...

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler geliştirerek sosyal medya kullanan kadınları hedef almaya başladı. Özellikle kadına şiddet ve ilişkiler üzerinden ilerleyen dolandırıcılar, hesaplarını çaldıkları kullanıcının arkadaş listesine ulaşarak farklı yöntemlerle para istiyor.

Sosyal medyada kadınlara yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin...

Bilişim ve sosyal medya uzmanı Prof. Dr. Aykut Arıkan, dolandırıcıların son dönemde en çok kadınları hedef alarak yeni yöntemler geliştirdiklerini söyledi. Sosyal medya hesaplarına gönderilen internet sayfası linkleri ile hesapların çalındığını, bunda kadına şiddet ile özel hayat konularının seçildiğini anlatan Prof. Dr. Arıkan,

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Sosyal medyada kadınlara yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin...

"Yapılan şey aslında çok basit. Öncelikle birinin hesabı ele geçiriliyor. Çeşitli yöntemleri var bunun. Çeşitli hassasiyet taşıyan konularda linkler gönderiyorlar. Burada izlenecek en önemli şey bilmediğiniz linkleri tıklamamak. 'Ne olabilir?' diye düşünmemek lazım.

Sosyal medyada kadınlara yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin...

Altından bir şey çıkabiliyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka teyit almak gerekiyor. Şayet tanıdığınız biriyse telefonla arayıp 'sen misin?' diye sormak lazım. Ama esas burada önemli olan tıklamamak çünkü her tık bir tuzak" dedi.

Sosyal medyada kadınlara yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin...

"KANUNEN CEZASI BÜYÜK"

Bütün sosyal medya hesaplarında çift yönlü kimlik doğrulama kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Arıkan, "Hesaplarımızı çift faktörlü doğrulama ile koruma altına almamız lazım. Çift yönlü doğrulama yüzde 100 koruyucu değildir. Hırsıza tabi ki kilit engel olmaz ama benim tavsiyem buna uymaları.

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