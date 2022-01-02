Sosyal medyada kadınlara yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin...

Altından bir şey çıkabiliyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka teyit almak gerekiyor. Şayet tanıdığınız biriyse telefonla arayıp 'sen misin?' diye sormak lazım. Ama esas burada önemli olan tıklamamak çünkü her tık bir tuzak" dedi.