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Sosyal medyada viral olan kişilik testi! "Resimde ilk ne görüyorsunuz?" Karakterinizin en derin sırrını söylüyor...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
12:01
Sosyal medyada viral olan kişilik testi! "Resimde ilk ne görüyorsunuz?" Karakterinizin en derin sırrını söylüyor...
Kişilik testleri, son yıllarda en popüler ve eğlenceli testlerin başında geliyor. Dünya çapından milyonlarca insanın katıldığı bu testler, bazen tutarlı sonuçlar verebiliyor. Optik illüzyon uzmanı Mia Yilin ise sosyal medyada paylaştığı bir görselle "kişilik analizi" yapabildiğini öne sürdü. Yilin'e göre; bu resimde ilk ne gördüğünüz, sizin karakteriniz hakkında ipuçları verebilir.