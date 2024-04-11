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Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Alkol içirdiği köpeğe öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
15:21
Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Alkol içirdiği köpeğe öyle şeyler yaptı ki!
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin adresi Kocaeli'ydi. 22 yaşındaki H.D. isimli genç eline döktüğü alkolü fino cinsi köpeğe içirdi. O anları ise başka bir arkadaşı cep telefonu ile kaydetti. Görüntülere sosyal medyada tepki yaparken ekipler harekete geçti.