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Haberler Yaşam Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Alkol içirdiği köpeğe öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 15:21

Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Alkol içirdiği köpeğe öyle şeyler yaptı ki!

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin adresi Kocaeli'ydi. 22 yaşındaki H.D. isimli genç eline döktüğü alkolü fino cinsi köpeğe içirdi. O anları ise başka bir arkadaşı cep telefonu ile kaydetti. Görüntülere sosyal medyada tepki yaparken ekipler harekete geçti.

ABBAS ÇAKAR
Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Alkol içirdiği köpeğe öyle şeyler yaptı ki!

Türkiye'nin konuştuğu olay dün Kocaeli'de meydana geldi. İsminin H.D. olduğu öğrenilen 22 yaşındaki genç, eline döktüğü alkolü fino cinsi köpeğe içirdi.

Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Alkol içirdiği köpeğe öyle şeyler yaptı ki!

O anlar ise arkadaşı tarafından kayda alınırken, gencin rahatlığı bu kadar da olmaz dedirtti. Kayda alınan görüntüler H.D. tarafından sosyal medya hesabından paylaşılınca HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri harekete geçti.

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Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Alkol içirdiği köpeğe öyle şeyler yaptı ki!

Olaya ilişkin H.D. yakalanarak hakkında 5199 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmak üzere savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Alkol içirdiği köpeğe öyle şeyler yaptı ki!
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Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Alkol içirdiği köpeğe öyle şeyler yaptı ki!
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