İzmit'te, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi. Opersayonda yakalanan yabancı uyruklu iki kadın ise, sınır dışı edildi. Sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bu hesapları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrası fuhşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A. (36) ile müşteri gibi iletişime geçen polis, Ayazma Mahallesi'nde evde buluştu. Yapılan fuhuş pazarlığının ardından baskın düzenleyen polis ekipleri, evdeki İ.A. ve M.K. (43) isimli kadın ile fuhşa yönlendirilen Özbekistan uyruklu 2 kadını gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden fuhşa yönlendirilen Özbek 2 kadın, sınır dışı edildi, İ.A. ve M.K. ise adliyeye sevk edildi.