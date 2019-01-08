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Sosyal medyadan pazarlığı yapıyorlardı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.01.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 17:39
Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı yapıyorlardı

'te, üzerinden pazarlığı yaptığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi. Opersayonda yakalanan yabancı uyruklu iki kadın ise, sınır dışı edildi.

Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı yapıyorlardı

üzerinden pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bu hesapları incelemeye aldı.

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Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı yapıyorlardı

Yapılan incelemeler sonrası fuhşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A. (36) ile müşteri gibi iletişime geçen polis, Ayazma Mahallesi'nde evde buluştu.

Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı yapıyorlardı

Yapılan pazarlığının ardından baskın düzenleyen polis ekipleri, evdeki İ.A. ve M.K. (43) isimli kadın ile fuhşa yönlendirilen Özbekistan uyruklu 2 kadını gözaltına aldı.

Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı yapıyorlardı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden fuhşa yönlendirilen Özbek 2 kadın, sınır dışı edildi, İ.A. ve M.K. ise adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı yapıyorlardı
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Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı yapıyorlardı
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