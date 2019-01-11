Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

Sosyal medyanın tartışılan yemeği: çorbası

Giriş Tarihi: 11.01.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 11:31
Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle beraber çorbası da sofralarda yerini almaya başladı.

Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle beraber çorbası da sofralarda yerini almaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

Havaların soğumasıyla beraber hemen İç Anadolu yörelerinde hemen her evde pişirilen çorbası, son günlerde sosyal medyada da gündem oluşturmuş durumda.

Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

İNSANLARIN KAYNAŞMASINI SAĞLIYOR

İç Anadolu'da doğan ve hindi, kaz ve tavuk gibi kanatlı hayvanların etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu yemek insanların bir araya gelerek kaynaşmasını sağlıyor.

Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

Genelde misafirlerle yenilen, yalnızca un ve sudan yapılmış çiğ hamurun yutulmasıya tüketilen çorba, maliyetinin düşük olmasından dolayı da fazlasıyla tercih ediliyor.

Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

Çorbadaki en önemli kurallardan birisi de hamuru ıslatırken çorbanın içerisinde düşüren bir sonraki arabaşını yapmakla görevlendiriliyor.

BİZE ULAŞIN