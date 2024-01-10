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Haberler Yaşam Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:15

Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!

İstanbul'da sıcak saatler yaşandı. Sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu temin eden biri avukat iki şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Avukat olmasından dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde görevi sebebi ile kimliğini gösterip aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket eden şüphelinin, ünlü eğlence mekanlarına takılan sosyetenin önde gelen isimlerine uyuşturucu sattığı ortaya çıktı…

Emir SOMER
Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!

Cihangir, Beyoğlu ve Nişantaşı başta olmak üzere "Magazinsel" ve "Lüks" olarak tabir edilen bazı semtlerde uyuşturucu madde satışı yapan U.G. ve S.A. isimli uyuşturucu madde satıcıları suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyete dünyasına uyuşturucu satan avukat suçüstü yakalandı | Video

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Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!

U.G.'nin avukat olduğu, polis uygulaması ve kontrollerinde görevi sebebiyle avukat kimliğini göstererek aramalara girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket ederek uyuşturucu satışı yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!

115 gram Skunk maddesi ele geçirildi. U.G.'nin aracında ve ikamet adresinde yapılan aramalarda ise satışa hazır halde paketlenmiş yedi gram kokain maddesi, 14 kilo 690 gram Skunk maddesi, hassas teraziler ve vakumlama makinesi bulundu.

Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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