Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!

Cihangir, Beyoğlu ve Nişantaşı başta olmak üzere "Magazinsel" ve "Lüks" olarak tabir edilen bazı semtlerde uyuşturucu madde satışı yapan U.G. ve S.A. isimli uyuşturucu madde satıcıları suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyete dünyasına uyuşturucu satan avukat suçüstü yakalandı | Video