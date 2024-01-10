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Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
10:15
Sosyete ve magazin dünyasının torbacıları yakalandı! Birinin kimliği şoke etti!
İstanbul'da sıcak saatler yaşandı. Sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu temin eden biri avukat iki şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Avukat olmasından dolayı polis uygulaması ve kontrollerinde görevi sebebi ile kimliğini gösterip aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket eden şüphelinin, ünlü eğlence mekanlarına takılan sosyetenin önde gelen isimlerine uyuşturucu sattığı ortaya çıktı…