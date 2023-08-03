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Sosyetede kanser skandalı: Kemoterapi verdiler! Ya göğsü alınsaydı!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 16:59
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
16:59
Sosyetede kanser skandalı: Kemoterapi verdiler! Ya göğsü alınsaydı!
İzmir'in sosyetik ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin kızları Sena'nın göğsünden alınan parça biyopsiye yollandı. Kanser denilen genç kadın, kemoterapi tedavisine başladı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, sosyetenin konuştuğu skandalın detaylarını bugünkü köşesinde anlattı…