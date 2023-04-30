Sözde gazeteci Sezgin Kartal elinde silahla teröristlerle birlikte! O fotoğrafa SABAH ulaştı

Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında yürütülen soruşturmada tutuklanan gazeteci Sezgin Kartal'a dair hazırlanan iddianameden yeni bilgilere SABAH ulaştı. Emniyet güçleri tarafından evinde yapılan aramalarda dijital materyallerine el konulan Sezgin Kartal'ın Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde YPG'li teröristlerle birlikte elinde AK-47 kaleşnikof marka tüfekle fotoğraflandığı ortaya çıktı. Sezgin Kartal o fotoğrafın kendisine ait olmadığını iddia etse de kriminal inceleme sonrası fotoğraftaki kişinin kendisi olduğu belirlendi.